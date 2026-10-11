Bitmeyen kâbus: Flick, Barcelona'nın yıldızını zor durumda bırakıyor

Alejandro Balde, Getafe karşısında yedek kulübesinde kalmasının ardından Barcelona'da çıkmaz bir yola girdi. Bu durum, oyuncunun takım içindeki konumunun gerilediğinin ve teknik direktör Hansi Flick yönetiminde forma şansı bulmasının zorlaştığının yeni bir göstergesi oldu.

İspanyol "As" gazetesine göre, Getafe maçı, durumunu düzeltme imkânı varsa, Balde için kartlarını yeniden dizmek adına ideal bir fırsattı. Zira Flick, milli ara döneminde milli takımlarına katılmayan hemen hemen tüm oyunculara şans verdi; Joan Garcia, Wembley'den oynamadan dönen Eric, Gerard Martin, Gavi ve Gabriel Jesus maça ilk 11'de başladı.

Xavi Espart, İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'na katılmış olmasına rağmen, kulübün akademisinden yetişen oyuncu da maça ilk 11'de başladı.

Ancak Balde, Getafe karşısında bir dakika bile sahaya çıkmadı. Oyuncu, Flick'in kendisini takım içindeki konumunun değiştiği ve forma şansı bulamayabileceği konusunda uyarmasının ardından tüm yazı istikrarsız bir durumda geçirmişti; hatta Alman teknik direktör, durumunu yeniden düşünmesi için ona bir fırsat vermek amacıyla onu Elche maçı kadrosundan çıkarmıştı.

Balde sonunda Barcelona'da kalmaya karar verdi, belki de koşulların değişeceği umuduyla, ancak bu gerçekleşmedi. Oyuncu, sonucu çoktan belli olmuş Racing maçında yalnızca 12 dakika formalite icabı süre aldı; ayrıca sol bek pozisyonu için kullanılabilir alternatifler sıralamasında Xavi Espart ve Joao Cancelo'nun çok gerisinde kaldı.

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Balde, geleceği hakkında bir karar vermek zorunda kalacak; özellikle de geçen yaz menajeri Jorge Mendes ile işleri uygun biçimde sonuçlandırmayı başaramamış olması nedeniyle.

Mevcut koşullar altında Balde'nin geleceğinin Barcelona'da olacağı görünmüyor; Xavi yönetiminde 7 gol hazırladığı 2022-2023 sezonu ve Flick yönetiminde 10 asist yaptığı 2024-2025 sezonu boyunca son derece dikkat çekici performanslar sunmasına rağmen.

Alman teknik direktörün görevini sürdürmesi, Balde'nin durumunu daha da zorlaştırabilir gibi görünüyor; özellikle de oyuncunun geçen sezon, bir önceki sezona kıyasla 7 asist daha az kaydetmesi dikkate alındığında.



