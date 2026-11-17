Luis Suarez, 39 yaşına gelmesine rağmen futboldan keyif almayı sürdürüyor. Uruguaylı yıldız, sahada katkı sağlamaya devam etmesi, rekabet etme ve galibiyetler kazanma arzusuyla, profesyonel kariyerinin son dönemine yaklaşırken bile oyunun tadını çıkarıyor.

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Uruguaylı golcü, bu sezon Inter Miami formasıyla iyi rakamlara imza atıyor. 32 maçta 17 gol atıp 8 asist yapan Suarez, şimdi sezonun kritik bölümüne hazırlanıyor. Takımı, MLS Doğu Konferansı play-off ilk turunda Columbus Crew ile iki maç oynayacak.

Suarez, Radio Catalunya'da yayımlanan "Tot Costa" programına verdiği röportajda ABD'deki hayatını anlattı. Yaşı ilerledikçe oyundan keyif almanın daha fazla ön plana çıktığını, ancak rekabetçi doğasını ve her zaman kazanma arzusunu kaybetmediğini belirten Suarez, rakamların ve istatistiklerin özellikle forvetler için önemini koruduğunu vurguladı.

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Suarez şunları söyledi: "İşler öyle bir hâl alıyor ki biraz daha fazla keyif almaya çalışıyorsun ama seni kazanmaya iten rekabetçi DNA'yı her zaman korursun. Futbol istatistiklere dayanır, bir forvet için bu daha da geçerli. Takıma faydalı olduğum sürece içim rahat."

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Geçen sezonun sonunu hatırlatan Suarez, şöyle devam etti: "Geçen sezonun sonunda çok fazla oynama fırsatı bulamadım ama elimden gelen her şeyi yaptığım için huzurluydum. MLS şampiyonluğunu kazanmak (kulüp tarihinde ilk kez) kulüp için tarihi bir olaydı."

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Pek çok yıldızın kariyerini uzatmasıyla ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı: "Açıkçası bugün çalışma şekli, 20 yıl önce başladığımız zamanki gibi değil. Bugün kariyerini biraz daha uzatmak için çok daha fazla araca sahipsin. Beslenme farklı, fiziksel hazırlık ve toparlanma da öyle."

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Suarez'in Inter Miami ile sözleşmesi bu yılın sonunda sona eriyor. Ancak tecrübeli golcü, kariyerini sürdürmek için kulüp yönetimiyle görüşmeler yapıldığını doğruladı: "İnsan katkı verebileceğini ve takıma yardım edebileceğini hissettiği sürece, devam etmek için kulüple konuşuyoruz. Çünkü kendimi iyi hissediyorum ve kulüp de memnun."

Suarez, hem kendisinin hem de takım arkadaşı ve dostu Lionel Messi'nin emeklilik konusuna da değindi: "Zor bir konu ama koşullar izin verdiği sürece devam edeceğiz. Keyif aldığımız, eğlenmeyi sürdürdüğümüz, o rekabetçi artıyı ve kazanma arzusunu koruduğumuz sürece bırakmayacağız. Ne o ne ben ne de başarılar elde etme hırsını taşıyan herkes."

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İkilinin kariyerlerini aynı anda noktalama ihtimaline ilişkin ise şunları söyledi: "Evet, ama Messi'nin oynamaya devam etmek için o kadar çok enerjisi ve isteği var ki ona belki de burada duracak olanın ben olacağımı söyledim."

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Suarez, emeklilik kararını erteleten sırrı da şu sözlerle açıkladı: "Şu an için iyi durumda olduğumuz ve keyif aldığımız sürece oynamaya devam edeceğiz. Kişisel olarak iyi durumda olduğumuzu hissediyoruz ve burada sadece bulunmuş olmak için değiliz."

Yıllarca Messi'nin yanında oynamanın kendi konumuna etkisi hakkında ise Suarez şunları vurguladı: "Dünyanın ve tarihin en iyi oyuncusunun yanında olmak sana fayda sağlar, çünkü işleri senin için son derece kolaylaştırır. Açıkçası bunun sana her zaman faydası olur."

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Suarez şöyle ekledi: "Inter Miami, Leo'nun varlığı nedeniyle dünyada en çok ilgi gören takımlardan biri. Bir finali kaybedersek bu haber tüm dünyada yer alır ama kazanırsak önemini küçümsüyorlar. Karşı karşıya olduğumuz ilginin ve ek baskının boyutu bu."

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