Futbolseverlerin pek alışık olmadığı nadir bir sahne yaşandı. Barcelona'nın yıldızı Raphinha, Brezilya Milli Takımı'ndaki hocası Carlo Ancelotti ile yan yana Singapur Ulusal Stadı'nın tribünlerinde oturarak Singapur-Brezilya hazırlık maçını takip etti. İkili, Japonya ile oynanan bir önceki maçta hakem tarafından birlikte oyundan atılmıştı.

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Brezilya'nın 4-0'lık galibiyetiyle sona eren hazırlık maçı, Raphinha ile Ancelotti'nin tribünde yan yana görüntülendiği fotoğrafın tüm ilgiyi üzerine çekmesiyle dikkat çekici bir yan olaya dönüştü. Bu karede kaptan ve hocası ilk kez saha dışında bir araya geldi.

İki isim de geçen cumartesi günü oynanan Japonya maçında, Japon ekibinin 91. dakikada attığı galibiyet golüne itiraz ettikleri için oyundan atılmıştı. Karşılaşma Japonya'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti.

Barcelona'nın hücum oyuncusu 71. dakikada zaten oyundan alınmıştı. Ancak takım kaptanı sıfatıyla sahada hakemle birkaç kez sözlü tartışma yaşayan Raphinha, golden önce faul olduğunu düşünerek yedek kulübesinde öfkesini kontrol edemedi ve kırmızı kart gördü. Bu detaylar "Mundo Deportivo" tarafından aktarıldı.

Gördüğü kırmızı kart için özür dileyen Raphinha, FIFA kuralları hazırlık maçlarında bile bir maç ceza öngörmesine rağmen Barcelona'ya dönmeyeceğini ve milli takımdaki arkadaşlarının yanında kalacağını Brezilya Futbol Federasyonu'na bildirdi. Bu jest herkesin takdirini topladı.

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Ancelotti, "liderlerimizden biri" dediği oyuncusunun bu jestinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek onu açıkça övdü. Bu sırada Brezilya'da, Raphinha'nın sakatlıklardan korunmak için süre alımının düzenlenmesini talep etmesi tartışma konusu olmuştu.

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Ancelotti'nin övgüleri, oyuncunun tavrına ilişkin tartışmalara son noktayı koyarken İtalyan teknik adam ile kaptanı arasındaki ilişkinin son derece güçlü olduğunu ve Raphinha'nın Brezilya Milli Takımı projesinin temel direklerinden biri haline geldiğini de teyit etti.

Barcelona, Raphinha'nın çarşamba ile perşembe arasında takıma katılmasını bekliyor. Katalan ekibi, La Liga'da kritik bir randevu olan pazar günü saat 14.00'teki Villarreal maçına hazırlanıyor.

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Saha içinde ise Brezilya, Singapur karşısında güçlü bir performans ortaya koydu ve genç yıldızların göz kamaştırdığı maçı erken dakikalarda 4-0'la koparıp aldı.

Skoru 9. dakikada Bruno Guimaraes'in pasıyla Vinicius Junior açtı. Brezilyalı yıldız, 15. dakikada Endrick'in pasıyla ikinci golü kaydetti, 21. dakikada ise Estevao Willian'ın asistiyle hat-trick'ini tamamladı.

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31. dakikada Estevao Willian'ın bir başka pasıyla dördüncü golü Endrick attı ve ilk yarı Brezilya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda farkı azaltmaya çalışan Singapur'da Muhammad Safwan Baharudin 45. dakikada bir fırsat yakaladı, ancak skor maçın sonuna kadar değişmedi.

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Maç kolay geçse de gözler tribünlerden ayrılmadı. Raphinha ile Ancelotti'nin yan yana oturması, takım ruhunun cezadan etkilenmediğine ve Brezilya Milli Takımı'nın önümüzdeki büyük sınavlar öncesinde eski saygınlığını geri kazanma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dair net bir mesaj verdi. Barcelona ise Villarreal karşısında takımı sahaya taşıması için yıldızının bir an önce dönmesini bekliyor.