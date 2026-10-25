Birinci yarı Barcelona'nın krizini gözler önüne serdi: Paris senaryosu tekrarlanıyor

Barcelona, Real Madrid'e karşı oynadığı El Clasico mücadelesinin ilk yarısında fileleri havalandırmayı başaramadı ve Katalan takımının geçen salı günü Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında oynadığı Paris Saint-Germain maçındaki senaryoyu tekrarladı.

Barcelona bu sezon Paris Saint-Germain maçı dışında ilk yarıyı herhangi bir gol atmadan hiç tamamlamamıştı; ardından aynı durum ezeli rakibi Real Madrid karşısında da yaşandı ve bu iki kez yalnızca bir hafta içinde gerçekleşti.

Bu rakam, Katalan takımının iki maçın ilk yarısında hücum etkinliğinin düştüğünü yansıtıyor; Hansi Flick ise El Clasico'nun ikinci yarısında rotayı düzeltmeyi ve hücum tehlikesini yeniden kazanmayı amaçlıyor.

Hatırlatmak gerekirse, La Liga'nın onuncu haftası kapsamında oynanan maçın ilk yarısını Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 42. dakikada attığı golle önde kapattı.