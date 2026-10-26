Biri güçlü aday: Paris Saint-Germainli ikili Ballon d'Or töreninde yer almayacak

Bir basın raporu, bugün pazartesi, Paris Saint-Germain yıldızının bu gece düzenlenmesi planlanan Altın Top töreninde hazır bulunmak için Londra'ya gitmeyeceğini belirtti.

Paris Saint-Germain, geçen sezon üst üste ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış ve bu sayede ödüle aday gösterilen 30 futbolcudan oluşan listede en fazla temsilciye sahip kulüp olmuştu.

"L'Équipe" gazetesine göre, Khvicha Kvaratskhelia 70'inci Altın Top ödül törenine katılmak için Londra'ya gitmeyecek.

Gürcü milli futbolcunun katılımı, takımının geçen salı günü Barcelona'ya karşı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçında (4-2) dizinden geçirdiği ciddi sakatlığın ardından son günlerde belirsizdi.

Ayrıca Doha'da planlanan bir cerrahi operasyona girecek olması da onun İngiltere'ye gitmesine engel oluyor.

Diz arka adalesinde sakatlık yaşayan Ousmane Dembélé'nin ise pazartesi akşamı Londra'ya gitmesi bekleniyor; kendisine aile fertleri eşlik edecek.

Barcelona maçında kalçasından sakatlanan Marquinhos ise, bugün Parc des Princes stadında oynanacak ve Fransa Ligi'nin sekizinci haftasının son maçı olan Paris Saint-Germain ile Lyon karşılaşmasında hazır bulunmayı tercih etti.

Son olarak, Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi, Altın Top ödül törenine katılımını henüz teyit etmedi.

Kvaratskhelia'nın, Paris Saint-Germain ile muhteşem bir sezon geçirip UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi futbolcusu ödülüne uzanmasının ardından ödüle aday gösterilen listedeki en öne çıkan isimlerden biri olduğu hatırlatılıyor.