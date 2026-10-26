Biri gözden düşmüştü: Perez, Barcelona'yı deviren dörtlüyü ödüllendiriyor!

Real Madrid'in "Camp Nou" sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etmesi, kulüp başkanı Florentino Perez'e bu sezonla ilgili iyimser olmak için pek çok sebep verdi. Takım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun projesini çevreleyen şüpheleri aşmayı başardı ve İspanya Ligi şampiyonluğu yarışını yeniden alevlendirdi.

İspanyol "Defensa Central" sitesine göre, iki kulüp arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle Barcelona'daki maça katılmamasına rağmen Perez, zaferin ardından oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etmeye özen gösterdi. Maçı kendi adına bir temsilcisi takip ederken, kulüp başkanı takımın performansına duyduğu takdiri iletti ve bazı oyuncuların sergilediği seviyeyi övdü.

Mourinho, El Clasico sonucundan en çok yararlanan isimlerin başında geldi; zira derbi mağlubiyetinin ardından Real Madrid'in performansını geliştirme kabiliyetiyle ilgili eleştirilere ve sorulara maruz kalmıştı.

Bazı görüşler, teknik direktör değişikliğinin takımın yaşadığı teknik sorunları çözmeyi başaramadığını savunacak kadar ileri gitmiş, hatta alternatif isimlerin, bunların arasında Didier Deschamps'ın, gündeme getirilmesine kadar varmıştı.

Ancak Barcelona'yı kendi sahasında yenmek, Portekizli teknik direktöre güçlü bir moral verdi ve takımın büyük maçlarda rekabetçi bir performans ortaya koyma kabiliyetini gösterdi. Böylece bu zafer, Perez'in Mourinho üzerine yaptığı bahis açısından önemli bir sınav niteliği kazandı; Mourinho oyuncularını, kulüp içindeki güveni pekiştiren bir sonuca taşımayı başardı.

Mbappe ve Bellingham

Perez'in kazanımları teknik direktörün başarısıyla sınırlı kalmadı; daha önceki dönemlerde soru işaretleri yaratan birtakım transferlere ve tercihlere de uzandı. Bunların başında Kylian Mbappe ve Bellingham'ın varlığı geliyordu; her ikisi de Real Madrid'in zaferinde önemli bir rol oynadı ve projenin en önemli dayanaklarından biri olarak değerlerini teyit etti.

Ayrıca kulübün önümüzdeki yıllarda temel oyun kurucularından biri olması için üzerine bahis oynadığı Türk Arda Güler de öne çıktı. Onun yanı sıra, daha önceki aşamalarda maruz kaldığı eleştirilere rağmen yönetimin güvenini kazanan Eduardo Camavinga da öne çıktı. Her iki oyuncu da Barcelona karşısında dikkat çekici bir performans sergileyerek Perez'in onlara güvenmenin isabetli olduğuna dair inancını pekiştirdi.

El Clasico, Real Madrid'in büyük maçlarda gol, oyun kurma ya da maçın temposuna etki etme yoluyla fark yaratabilecek bir grup oyuncuya sahip olduğunu gösterdi.

Perez kupaları bekliyor

Zaferin ardından oluşan iyimser havaya rağmen Florentino Perez, Barcelona karşısında kazanmanın herhangi bir şampiyonluğun garantilenmesi anlamına gelmediğinin ve projenin başarısının takımın sezon boyunca seviyesini koruma kabiliyetine bağlı kalacağının farkında.

Real Madrid başkanı, Mourinho ve oyuncularının bu moral desteğini kupa yarışını sürdürmek için değerlendirmesini umuyor; sezon sonundaki nihai sonuçların, yalnızca El Clasico zaferinin değil, bahislerinin başarısının gerçek ölçütü olacağına inanıyor.