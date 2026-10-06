Hilal, geleneksel ezeli rakibi Ittihad'a karşı oynanacak merakla beklenen Klasik maçtan birkaç gün önce iki yabancı oyuncusunu yeniden kadrosuna kattı.

Hilal, Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının zirve maçında rakibi Ittihad'ı 10 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da ağırlayacak.

Maçtan birkaç gün önce Hilal, Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ile Fransız bek Theo Hernandez'in takımla birlikte yapılan antrenmanlara katılmak üzere döndüğünü açıkladı.

Hilal, bugün salı günü "X" platformundaki resmi hesabından paylaştığı bir gönderide, Savic ve Theo'nun rehabilitasyon programlarını tamamlamadan önce takımın toplu antrenmanlarının ilk bölümüne katıldıklarını belirtti.

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Böylece ikilinin Klasik maçta forma giymeye hazır olduğu kesinleşmiş oldu. Bu durum, önümüzdeki dönemde Roshn Ligi şampiyonluk yarışının seyrini belirleyebilecek bir maçta başkent ekibi için büyük bir takviye anlamına geliyor.

Theo Hernandez, bir aydan uzun süredir Hilal'den uzak kalmıştı. Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayının başında Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında Ahli karşısında 3-0 kazanılan ilk Klasik maçında sakatlanmıştı.

Savic ise Sırbistan Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı Hollanda maçında sakatlanmış, ardından Klasik maçından önce Hilal kulübünde özel bir rehabilitasyon programına başlamak için geri dönmüştü.

Hilal, Ittihad Klasik maçına liderliğini koruyacak yeni bir galibiyet arayışıyla çıkacak. Zira başkent ekibi, ikinci sırada yer alan "Amid"in yalnızca bir puan önünde, 18 puanla puan durumunun zirvesinde bulunuyor.