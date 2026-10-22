Bruno Guimaraes, Newcastle United'dan Arsenal'e ses getiren transferini tamamlamadan önce uykusuz geceler geçirdiğini açıkladı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, St James' Park'ta çalkantılı geçen yaz döneminde takım arkadaşlarına veda ettikten sonra gözyaşlarına boğulduğunu itiraf etti.

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Guimaraes için yazın yaşanan zorlu ayrılık

Guimaraes, yazın Arsenal'a yaptığı ses getiren transferin kendisine sayısız uykusuz gece yaşattığını itiraf etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni bir meydan okuma istediği için transferde aktif rol oynadı ve 75 milyon sterlinlik (100 milyon dolar) dev bir bedelle Kuzey Londra'ya taşındı.

Brezilyalı oyuncu, Newcastle'ın son derece çalkantılı bir transfer dönemi geçirdiği sırada St James' Park'tan ayrıldı. Teknik direktör Eddie Howe kulüpten ayrılırken Anthony Gordon ve Sandro Tonali gibi önemli oyuncular da satıldı. Newcastle'ın sportif direktörü Ross Wilson, kulübün kaptanını satmak istemediğini kamuoyuna açıklamış olsa da Guimaraes sonunda arzuladığı ayrılığı gerçekleştirdi.

Uykusuz geceler ve gözyaşları içinde vedalar

Brezilyalı millî oyuncu, kulüpte geçirdiği başarılı dört yıl boyunca Newcastle taraftarlarıyla çok güçlü bir bağ kurdu. Arsenal'ın deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldığı son Şampiyonlar Ligi maçının ardından gazetecilere konuşan Guimaraes, ayrılığın kendisinde yarattığı duygusal etkiyi anlattı.

Guimaraes, The Guardian'ın aktardığına göre, "Veda etmek benim için zordu. Takım arkadaşlarıma veda ettiğimde ağladığımı hatırlıyorum. Onlar da ağlıyordu çünkü orada bir aileydik. Benim ve ailem için zor olduğu için çok ama çok gece uykusuz kaldım. Ama bazen hayatta kararlar vermek zorundasınız ve ben yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Newcastle'a her şeyin en iyisini diliyorum çünkü bana çok iyi davrandılar. Artık yoluma devam etme zamanıydı ve Arsenal'daki günlerimden de keyif alıyorum" dedi.

Getty Images

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Yeni bir meydan okuma arayışı

2024'te takım kaptanlığına getirilen Guimaraes, İngiltere'nin kuzeydoğusunda güçlü bir miras bıraktı. Newcastle'ın 2025 Carabao Kupası'nı Liverpool'u yenerek kazanmasına katkıda bulundu ve kulübün büyük bir ulusal kupa için 70 yıllık bekleyişinin sona ermesinde rol oynadı. Başarılarını değerlendiren oyuncu, kulüp için elinden gelen her şeyi yaptığını düşündüğünü söyledi.

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Guimaraes, ESPN'in aktardığına göre, "Newcastle için çok iyi işler yaptığımı düşünüyorum. 70 yıl sonra bir kupa kazandık. İki kez Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. İki finale çıktık. Kulüp için yapabileceğim her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bana çok iyi davrandıkları için onlara her şeyin en iyisini diliyorum. Artık yoluma devam etme zamanı. Arsenal'daki günlerimden de keyif alıyorum" dedi.

Arteta yönetimindeki hayata alışıyor

Arsenal'daki ilk döneminde Guimaraes, geçmek bilmeyen kasık sakatlığı nedeniyle sıkıntı yaşadı. Ancak artık takıma uyum sağladı. 13 maça çıktı ve son dönemde üst üste iki Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.

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Mikel Arteta'nın tavizsiz taktik yaklaşımı şimdiden onu oldukça etkiledi. 28 yaşındaki oyuncu artık yeni takım arkadaşlarıyla Kuzey Londra'da kupalar kazanmaya odaklanmış durumda.

Guimaraes, "Videolara ve sahada daha iyi olmamızı nasıl sağlayabileceğine her zaman biraz takıntılı. Üst düzey bir zihniyete sahip, üst düzey bir teknik direktörümüz olduğunu düşünüyorum. Kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyoruz" dedi.