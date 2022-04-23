Fernando Torres, bir şampiyon. İspanya ile bir Dünya Kupası, Chelsea ile bir Şampiyonlar Ligi kazandı.

Ancak 2019'da kramponlarını astıktan sonra antrenörlüğe geçmesini bekleyen çok az kişi vardı.

Belki de ilk olarak bir spor salonu zinciri kuran Torres'in kendisi bile bunu beklemiyordu. Ancak daha sonra 2021'in başlarında Atletico Madrid'de gençlik ve B-takımı seviyesinde antrenörlük yapmaya karar verdi.

Ve bu işe başlayınca, hoşuna gittiğini fark etti. Çok fazla.

Şimdi Torres, Atletico Madrid Juvenil A takımının (19 yaş altı) yardımcı antrenörü ve maçlar sırasında kameralar sürekli onu arıyor.

Eski Liverpool forveti, Atletico Teknik Direktörü Diego Simeone'den farklı bir izlenim veriyor. Oyunun teknik alanına daha faza kafa yoruyor.

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38 yaşındaki efsane, hala antrenörlük kurslarını alıyor ve Juvenil A teknik direktörü Ricardo Ortega'nın altında çalışıyor. Ancak kulüp efsanesi statüsü göz önüne alındığında, takımı etkin bir şekilde yönetme lisansına sahip olduğu görünüyor.

Torres ve Ortega'nın takımı kulüp tarihinde ilk kez UEFA Gençlik Ligi'nde son dörtte yer alıyor ve Cuma günü Nyon'da Red Bull Salzburg ile yarı finalde karşılaşacak.

Bu noktaya ulaşmak için Atletico, son 16'da Real Madrid'i ve ardından çeyrek finalde Borussia Dortmund'u geçti.

Aynı zamanda liglerinde de liderler. Bazı insanlar Torres'in bir gün Atletico Madrid'in teknik direktörü olup olmayacağını merak ediyor.

Zinedine Zidane'nin Real Madrid'deki geçmişi ve Xavi Hernandez'in yakın zamanda Barcelona'yı devraldığı düşünüldüğünde, şu anda Torres'in aklında olmasa da gelecekte bu yaşanabilir.

Oyuncuya yakın bir kaynak GOAL'a, "Atletico'yu antrenörlük yapmak 'fütüristik' bir düşünce, çok ama çok uzak" dedi. “Şu anda, düşünülemez. Atletico'nun çok güvenli ve uzun yıllar orada kalacağı kesin olan bir antrenörü var.

“Bulduğu şey, aslında bir meslek. Oynarken hoca olacağını düşünmedi ama denedi ve bu işi seviyor.

"Bu sezon Juvenil takımında ama gelecek sezon ne yapacağını bilmiyoruz. Simeone'nin yerine gelmek veya bir gün Atletico'ya hocalık yapmak şu anda gerçekçi olmayan bir düşünce."

🔝 Fernando Torres ha dirigido en la mañana de este lunes su primera sesión al frente del Juvenil A.



¡Bienvenido de nuevo a casa, Fernando! 😊



ℹ https://t.co/f4U6egA70S



➕📸👉 https://t.co/KmxJfcOO4N



🔴⚪ #FernandoIsComingHome pic.twitter.com/YaeMgn4iWc — Atleti Academia (@AtletiAcademia) July 26, 2021

Torres'in, 18 yıllık kariyerinde fazlaca şey öğrendiği çok sayıda üst düzey antrenörü oldu. Kendi karışımınızı yapmadan önce farklı kaynaklardan fikir alarak 'bir sanatçı gibi çalmanın' iyi olduğunu söylerler ve Torres'in yaptığı da bu.

Takımı defansif olarak sağlam. Bu da aslında Diego Simeone, Rafa Benitez ve Jose Mourinho ile çalışan Fernando Torres için övünülesi bir durum.

Atletico'nun Juvenil takımı bu sezon 28 lig maçında sadece 10 gol yedi.

Torres'e yakın bir kaynak GOAL'e verdiği demeçte, "Birkaç iyi antrenörü vardı: Luis Aragones, Simeone, Mourinho, Benitez". "Simeone'nin motivasyonu, Aragones'in oyuncularla ilişkisi, biraz da Benitez'in taktik zihniyeti, Mourinho'nun sahip olduğu bir takıma vermeniz gereken itici güç...Torres'te her şeyden biraz var. ”

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Torres, açıkça çok çalışmaya değer veriyor. Almanya'da Dortmund'u yendikten sonra takımın çabasını, bağlılığını, arzusunu ve inancını takdir etti, ancak aynı zamanda taktiksel esneklik de gösterdi.

Torres, ister beş kişilik bir savunma ister daha basit bir 4-4-2 kullanıyor olsun, belirli bir formüle güvenmek yerine oyunlar sırasında sistemleri değiştiriyor. Ve elbette, profili göz önüne alındığında, onu izleyerek büyüyen gençlerden anında saygı görüyor.

Forvet, ister beş kişilik bir savunma, ister daha basit bir 4-4-2 kullanıyor olsun, belirli bir formüle güvenmek yerine oyunlar sırasında sistemleri değiştirir. Ve elbette, profili göz önüne alındığında, onu izleyerek büyüyen gençlerden anında saygı görüyor.

Orta saha oyuncusu Pablo Barrios, son 16'da Real Madrid'e attığı gol sonrası "Onun nasıl bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi. "Sahada size farklı şeyler söylediğinde, bir başkasının söylediği gibi olmuyor. O Fernando Torres ve gerçek şu ki, bu bir onur.

Bu görüntü aynı zamanda baş antrenör Ortega'dan ziyade yedek kulübesinde ilgi odağı olmasının da nedeni.

GOAL'e konuşan bir kaynak, "Antrenör, Fernando'ya çok fazla rol verdi çünkü o Fernando Torres." “Sen ya da ben olsaydık,” diye şaka yaparak, “o zaman vermezdi. Torres oyunaa damgasını vurmaya çalışıyor ama her zaman baş antrenörle uyum içinde."

Torres, antrenörlük kariyerine sessizce başladı, kenardaki ilk maçında Atletico taraftarları tarafından neredeyse fark edilmedi. Ancak şimdi gençlik maçlarına katılanlar tarafından ismi tezahürat ediliyor.

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Wanda Metropolitano'da bunu düzenli olarak yapıp yapmayacaklarını sadece zaman gösterecek. Bu durum yıllar alabilir.

Ancak şimdilik Torres her meydan okumanın ve her anın tadını çıkarıyor.