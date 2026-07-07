Bir yudum su ve alaycı bir gülümseme… Scaloni, Mısır maçı öncesinde komik bir an yaşadı

Dün Pazartesi günü Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Lionel Scaloni’nin düzenlediği basın toplantısında, bir kuruluşun konuşmasını keserek fotoğrafçıların salondan çıkarılmasını talep etmesi üzerine komik bir an yaşandı. Bu durum, teknik direktörü şaşırttı ve o da alaycı bir şekilde “Sert” diye yorumladı; bu sahne sosyal medyada geniş çapta yayıldı.

Basında yer alan haberlere göre, bu müdahale Scaloni’nin 2026 Dünya Kupası’na katılacak takımların seviyesi hakkındaki bir soruyu yanıtlarken gerçekleşti. Scaloni, Arjantin’in en iyi formunda olmadığı zamanlarda bile ekstra çaba gösterebilme yeteneği sayesinde şanslı olduğunu belirtmişti.

Beklenmedik bir anda, organizatörlerden biri mikrofonu eline aldı ve “Fotoğrafçıların lütfen salonu terk etmelerini rica ediyoruz, teşekkür ederiz” dedi. Bu durum, Arjantinli teknik direktörün yüzünde belirgin bir şaşkınlık yarattı; Scaloni bir yudum su içti ve bu müdahalenin zamanlaması ve şekline şaşırdığını gösteren bir şekilde kaşlarını kaldırdı.

Scaloni, basın toplantılarında kendisine eşlik eden Nicolás Novello’ya dönerek anlamlı bir gülümsemeyle “Sert” dedi; bu sözüyle organizasyonun talimatları uygulamadaki kararlılığını alaycı bir şekilde ima etti.

Bu durum sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı; takipçiler, Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile oynanacak beklenen maç öncesinde Arjantinli teknik direktörün insani yönünü ortaya koyan esprili bir an olarak değerlendirdiler.

Arjantin’in, Dünya Kupası son 16 turunda Mısır milli takımıyla oynayacağı kritik maça hazırlandığı belirtiliyor. Dünya şampiyonu ile “Tango”yu şaşırtmayı hedefleyen Firavunlar arasında zorlu bir maç yaşanacağı tahmin ediliyor.