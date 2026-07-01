Bir yanlış anlaşılma… Deschamps, İsveç maçında yanlışlıkla bir oyuncuyu oyundan aldı!

Bir Fransız basın raporuna göre, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Fransa'nın İsveç'i 3-0 mağlup ettiği maçta Lucas Dini'nin oyundan çıkarılmasının nedeni bir sakatlık değil, Didier Deschamps liderliğindeki teknik ekiple yaşanan bir anlaşmazlıktı.

Dini, sol bek pozisyonunda ilk 11'de sahaya çıktı, ancak 77. dakikada sahadan ayrıldı ve yerine Theo Hernández girdi. Bu an, birçok kişinin Aston Villa oyuncusunun fiziksel bir sorun yaşadığını düşünmesine neden oldu.

Fransız RMC kanalına göre, Dini maç sırasında gerçekten bir temas yaşadı ve sağlık ekibine işaret etti; ancak oyundan çıkmak istememişti, sadece yüksek sıcaklık nedeniyle biraz su içmek istemişti. Ancak bu işaret, oyundan çıkma talebi olarak anlaşıldı ve teknik ekip de oyuncu değişikliğine karar verdi.

Bu duruma rağmen, olay Fransa milli takımının havasını etkilemedi. Takım üstünlüğünü sürdürerek maçı 3-0'lık skorla kazandı ve önümüzdeki Pazar sabahı Philadelphia'da Paraguay ile çeyrek finalde karşılaşacak.

Dini, M6 kanalına yaptığı açıklamada yaklaşan maç hakkında konuştu ve Paraguay milli takımının gücüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Onlar mücadeleci bir takım, savunmaları mükemmel ve ikili mücadelelerde çok güçlüler.”

Ve ekledi: "Hava biraz sıcaktı, ama maçı 3-0 galibiyetle bitirmek harika bir şey."

Fransız bek, forvet hattındaki takım arkadaşlarını överek şöyle konuştu: “Önümüzde bu oyuncuların olması harika. Tek yapmamız gereken, onlara oynamalarına ve fark yaratmalarına izin verecek alanlar açmak. Her oyuncunun takım içinde bir rolü var ve herkes bu şekilde çalıştığında oyun çok keyifli hale geliyor.”

Dini, açıklamalarını Fransız milli takımındaki güçlü takım ruhunu vurgulayarak şöyle tamamladı: “Birbirimizi her zaman en iyisini yapmaya teşvik ediyoruz ve hepimiz buraya gelme amacımızı biliyoruz. Bu grupla oynamak büyük bir keyif veriyor. Şimdi Paraguay maçına odaklanmaya başlayacağız. Ayrıca forvet oyuncularımız da savunma açısından büyük çaba gösteriyorlar.”