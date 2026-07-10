Bir virüs, “Üç Aslan”ın hayallerini tehdit ediyor… İngiltere’nin yıldızı, Norveç maçı öncesinde kadro dışı kaldı

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki en önemli maçlarından birine birkaç gün kala alarm durumuna geçti; zira “Üç Aslanlar”ın kampında, takımın en önemli yıldızlarından birinin maça hazırlığını tehdit eden ani bir sağlık sorunu yaşandı.

Teknik direktör Thomas Tuchel, çeyrek finalde Norveç ile oynanacak maça hazırlıkların son rötuşlarını yaparken, Declan Rice’ın durumu hakkındaki endişeler artıyor. Bu sırada, birden fazla oyuncu fiziksel sorunlar yaşıyor ve bu durum İngiltere milli takımının planlarını altüst edebilir.

İngiltere’de tüm gözler Declan Rice’a çevrilmiş durumda. Yerel basında yer alan haberlere göre, Rice’ın bağırsak iltihabı olduğu düşünülen bir viral enfeksiyon geçirdiği ortaya çıktı. Bu durum, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile oynanacak maçtan birkaç gün önce milli takımın teknik ve sağlık ekibini alarma geçirdi.

Orta saha oyuncusu, milli takımın son iki antrenmanına katılmadı; ayrıca son dönemde diz bağları ve belinde sorunlar yaşıyordu. "Daily Mail" gazetesi ve İngiliz Yayın Kurumu "BBC"nin haberlerine göre, İngiltere milli takımının sağlık ekibi, enfeksiyonun diğer oyunculara bulaşmasını önlemek amacıyla önlem olarak Rice'ı gruptan izole etmeye karar verdi.

İngiltere milli takımının endişeleri sadece Rice ile sınırlı değil; İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, teknik ekip Norveç maçı öncesinde başta Reece James ve Mark Ghee olmak üzere bir dizi oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.

Perşembe günü antrenmanlara dönen Reece James'in maça çıkmaya hazır hale gelmesine az kaldığı görülüyor. Sağ bek, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında ilk 11'de yer almıştı, ancak Gana ile oynanan ve golsüz berabere biten maçın ardından diz tendonunda ağrı hissetmiş ve son günlerde bu sakatlıkla mücadele etmişti.

Mark Ghee ise diz tendonundaki yorgunluktan kurtulmaya devam ediyor ve sağlık ekibi durumunu son derece dikkatli bir şekilde takip ediyor. BBC, oyuncunun Norveç maçına çıkmaya hazır olup olmadığının belirlenmesi için Cuma günü yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacağını bildirdi.

Öte yandan, Meksika maçında kırmızı kart görerek iki maçlık ceza alan Jarell Quansah’ın İngiltere milli takım kadrosunda yer almayacağı kesinleşti; bu durum, oyuncunun çeyrek final maçında forma giyememesine neden olacak.

Ayrıca Thomas Tuchel, orta saha oyuncusu Jordan Henderson’ı turnuva sonuna kadar kadroda göremeyecek. Henderson, Azteka Stadyumu’nda Meksika’yı yenerek tur atlamanın ardından İngiltere oyuncularının taraftarlarla kutlama yaparken bir reklam panosuna çarpıp dengesini kaybederek düşmesi sonucu sol kolunda kırık meydana geldi.

İngiltere milli takımının teknik kadrosu, Declan Rice’ın sağlık durumundaki gelişmeleri ve bir dizi oyuncunun son muayene sonuçlarını endişeyle takip ediyor. Takım, Norveç ile oynayacağı kader maçı mümkün olduğunca hazır bir şekilde karşılamak istiyor.