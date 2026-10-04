Bir taraftar, Harry Kane'in forması için 55 bin euro ödedi!

Harry Kane'in Bayern Münih ile yaşadığı tarihi bir gecede giydiği forma, servet değerinde nadir bir parçaya dönüştü. Singapurlu bir taraftar, açık artırmada formayı almak için 55 bin euro ödeyerek, teklifi 50 bin euroda kalan Amerikalı bir rakibini geride bıraktı.

Kane'in Bayern Münih'in Alman Ligi'nde Union Berlin'i 7-0 ezdiği maçta giydiği forma, İngiliz golcünün tarihi bir başarıya imza atmasının ardından olağanüstü bir değer kazandı. Bu bilgi, Alman "Bild" gazetesine dayandırıldı.

Kane, maçta Alman Ligi'ndeki 100. golünü atarak, bu sayıya ulaşan tarihin en hızlı oyuncusu oldu. Bunu yalnızca 98. maçında başardı ve 129 maça ihtiyaç duyan Köln efsanesi Dieter Müller'in adına kayıtlı önceki rekoru geride bıraktı.

Kane yüzüncü golüyle de yetinmedi; Union Berlin karşısında bir gol daha ekleyerek Bundesliga'da 101 gole ulaştı. Formanın yıldız koleksiyoncuları nezdindeki değeri daha da arttı; çünkü bu, Münih'in meşhur Oktoberfest kutlamalarına özel olan ve Bayern'in sezon boyunca yalnızca bir maçta giydiği formaydı.

Açık artırma tutarının tamamı kulübün kasasına gitmedi; gelirin bir kısmı, kendi kusurları olmaksızın zor koşullarla karşı karşıya kalan kişilere destek sağlayan FC Bayern Hilfe e.V. kurumuna ayrıldı.









Açık artırmada Bayern'in diğer yıldızlarının giydiği formalar da satıldı, ancak Kane'in formasıyla aralarında büyük bir fark vardı; Jamal Musiala'nın forması 7.292 euroya satılırken, Michael Olise'nin formasının fiyatı 5.500 euroya ulaştı.

Böylece Kane'in forması, sıradan bir spor parçası olmaktan çıkıp İngiliz golcünün Alman sahalarındaki en öne çıkan anlarından birini taşıyan bir hatıraya dönüştü. Singapurlu taraftarın onu almak için ödediği rekor fiyatı açıklayan da işte bu.



