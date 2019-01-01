Bir sonraki UEFA Uluslar Ligi ne zaman başlayacak?
EURO 2020 finalleri için Uluslar Ligi play-off maçları 2020 Mart ayında oynanacak ve dört ülke daha EURO 2020 vizesi alacak.
EURO 2020 finalleri ise Haziran ayında oynanacak.
EURO 2020'ye hangi takımlar katılacak?
A Ligi'nde takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılıyor. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşüyor. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynuyor.
B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılıyor. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselirken grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşüyor. B Ligi'nde en çok puanı olan ve 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynuyor.
C Ligi'nde 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılıyor ve 4 grup birincisi B Ligi'ne yükseliyor. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşüyor. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off'ta mücadele ediyor.
D Ligi'nde ise takımlar 4'erli 4 gruba ayrılıyor ve 4 grup lideri C Ligi'ne çıkıyor. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off'larda yer alıyor.