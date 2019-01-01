Bir sonraki UEFA Uluslar Ligi ne zaman başlayacak?

UEFA Uluslar Ligi Finalleri'ni ev sahibi ülke Portekiz, Hollanda'yı devirerek kazandı. Peki bir sonra Uluslar Ligi ne zaman başlayacak?

EURO 2020 finalleri için Uluslar Ligi play-off maçları 2020 Mart ayında oynanacak ve dört ülke daha EURO 2020 vizesi alacak.

EURO 2020 finalleri ise Haziran ayında oynanacak.

EURO 2020'ye hangi takımlar katılacak?

A Ligi'nde takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılıyor. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek 'nde B Grubu'na düşüyor. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynuyor.

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılıyor. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselirken grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşüyor. B Ligi'nde en çok puanı olan ve 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynuyor.

C Ligi'nde 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılıyor ve 4 grup birincisi B Ligi'ne yükseliyor. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşüyor. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off'ta mücadele ediyor.

D Ligi'nde ise takımlar 4'erli 4 gruba ayrılıyor ve 4 grup lideri C Ligi'ne çıkıyor. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off'larda yer alıyor.