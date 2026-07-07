Bir sezonun ardından… Al-Hilal, Al-Oweis’i Al-Dir’iya ve Al-Shabab’ın elinden geri aldı

El-Ela’nın kalecisi Muhammed El-Oweis, kulüpten ayrılmasının üzerinden bir sezon geçtikten sonra, önümüzdeki yaz transfer döneminde Al-Hilal’a geri dönmeye çok yaklaştı.

Mohammed Al-Owais, geçen yaz transfer döneminde Al-Hilal'dan ayrılmış ve Suudi Arabistan Yelo Birinci Ligi'nde yer alan Al-Ela kulübüne transfer olmuştu. Al-Ela ile birlikte Roshen Ligi'ne yükselme play-off'larının final maçına kadar yükselmiş, ancak Al-Dir'ye yenilmişti.

Suudi gazetesi “El-Şerk El-Awsat”, Al-Oweis’in diğer bazı tekliflere rağmen kişisel isteği doğrultusunda, iki sezonluk bir sözleşmeyle önümüzdeki sezon Al-Hilal’e %90 olasılıkla geri dönmeye yakın olduğunu yazdı.

Bu teklifler arasında Al-Shabab kulübü de yer alıyor; kulüp, milli kaleciye kadrosuna katılmasını teklif ederek, gelecek sezon tüm maçlarda ilk 11'de yer alacağına dair söz verdi.

Bazı haberlerde, özellikle 2026 Dünya Kupası’nda ABD, Kanada ve Meksika’da sergilediği olağanüstü performansın ardından, Al-Dir’iyye kulübünün gelecek sezon Al-Oweis ile sözleşme imzalamak istediği belirtilmişti.

34 yaşındaki kalecinin, 2014 ile 2017 yılları arasında Al-Shabab forması giydiği, ardından 2022 yılına kadar Al-Ahli’de forma giydikten sonra Al-Hilal’a, oradan da 2025 yılında Al-Ula’ya transfer olduğu hatırlanıyor.