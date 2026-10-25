Bir şeye mi işaret ediyor? Bayern Münih başkanından Ballon d'Or hakkında çarpıcı açıklama

Bayern Münih Kulübü'nün CEO'su Jan Christian Dreesen, yarın pazartesi günü düzenlenmesi planlanan Ballon d'Or törenine katılmak için kulüpten büyük bir heyetin Londra'ya gideceğini, Harry Kane'in bu prestijli ödülü kazanması umutları arasında doğruladı.

Dreesen, Kane'in Ballon d'Or'u kazanması halinde kulübün son derece mutlu olacağını söyledi ve İngiliz forvetin hem Bayern'de hem de ülkesinin milli takımında ortaya koyduğu performansı övdü.

Şöyle konuştu: "Harry her geçen yıl rekorları kırıyor, ancak bu kez Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı ile attığı 73 gol özel bir önem taşıyor." Dreesen, İngiliz forveti "360 derecelik bir görüş açısına sahip bir forvet" olarak nitelendirdi ve sahanın tamamını gördüğünü, yorulmak bilmeden çalıştığını ve takım arkadaşlarının daha iyi seviyeler sunmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Alman merkur sitesinin aktardığı açıklamalarında, Kane'in oyun tarzını geliştirmeye devam ettiğini ve tüm takımın oynayış şeklini değiştirmeye katkıda bulunduğunu ekledi; onu alçakgönüllülük ile zarafeti bir araya getiren, saha içinde ve dışında örnek bir model sunan dünya çapında bir yıldız olarak nitelendirdi.

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Olise parlak bir gelecek için aday

Dreesen'in sözleri yalnızca Kane ile sınırlı kalmadı; Fransız Michael Olise'yi de övdü, aday listesinde yer almayı hak ettiğini ve oyuncunun bir gün Ballon d'Or'u kazanacağına inandığını vurguladı.

CEO, Bayern'in aday listesinde birden fazla temsilcisinin bulunmasının olağanüstü bir sezonun takdiri olduğunu değerlendirdi ve takımdan dört oyuncunun on yıl aradan sonra ilk kez aday listesinde yer aldığına dikkat çekti.

Ayrıca Vincent Kompany'nin dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında aday gösterildiğine, bunun yanı sıra Bayern'in kadın ve erkek takımlarının ilk kez en iyi kulüp ödülüne aday gösterildiğine değindi.

Dreesen açıklamalarını, kulüp heyetinin Londra'ya "tam bir alçakgönüllülükle, bir ya da iki ödülün kazanılmasını kutlama umuduyla" gideceğini vurgulayarak sonlandırdı.

Kaynağa göre 33 yaşında olan Kane'in kazanması halinde, 1981 yılında Karl-Heinz Rummenigge'den bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk Bayern Münih oyuncusu olacak.