Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski yıldızı Yasser Al Qahtani'nin 2007 Asya Kupası finaline dair açıklamaları, Irak'ta büyük bir öfke dalgası yarattı. Al Qahtani, Irak Milli Takımı'nın Suudi Arabistan karşısında şampiyonluğa uzandığı tarihi karşılaşmanın dosyasını yeniden açarken, Iraklı medya mensupları ve yorumcular, maçtan uzun yıllar sonra bu konudan söz etmesini ağır bir şekilde eleştirdi.

Al Qahtani, 2007 Asya Kupası finalinde video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" bulunmuş olsaydı, Irak Milli Takımı'ndan üç oyuncunun hapse gireceğini söylemiş ve maçta yaşandığını belirttiği şiddete atıfta bulunmuştu.

Bu açıklamalar, iki milli takım arasındaki eski rekabet havasını yeniden gündeme taşıyarak, iki ülkenin spor camiasından isimler arasında yeni bir tartışmanın kapısını açtı.

Irak'ın dördüncü spor kanalındaki programda konuşan Iraklı akademisyen ve spor yorumcusu Dr. Riyad Mazhar, Al Qahtani'ye yüklenerek, aradan geçen bu kadar yıldan sonra finalden yeniden söz etmesinin, kendi bakış açısına göre, Asya şampiyonluğunu kaybetmenin onun üzerindeki etkisinin sürdüğünü gösterdiğini savundu.

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Mazhar şöyle konuştu: "Psikolojik açıdan, Asya şampiyonluğunu elde edemediği için belirgin bir psikolojik etki yaşadığı görülüyor. Çünkü sürekli bu finali yeniden gündeme getiriyor. Bu da bizi mutlu ediyor, çünkü içinde güçlü bir iz bıraktığımız anlamına geliyor."

Iraklı yorumcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşı 90'a gelse bile bu finali hatırlamaya devam edecek. Ülkemin milli takımının bu şampiyonluğu kazanmasından dolayı büyük bir gurur duyuyorum, çünkü bu kupayı en çok hak eden takım bizdik." Ardından Suudi futbolunun efsanesine tartışma yaratan bir tavsiyede bulunarak, "Bu dönemi aşabilmesi için bir psikiyatriste gitmesini öneriyorum" dedi.

Iraklı gazeteciden ters köşe açıklama: Al Qahtani hakkında ne söyledi?

Öte yandan Iraklı gazeteci ve spor sunucusu Taha Abu Ragheef, Al Qahtani'nin açıklamalarını eleştirerek, finalin oynanmasından yaklaşık yirmi yıl sonra bu dosyanın yeniden açılmasına şaşırdığını ve bu kadar yıldan sonra böyle bir açıklamanın yerinde olmadığını belirtti.

Abu Ragheef şunları söyledi: "Bu garip açıklamanın sebebini bilmiyorum. Bu finalin üzerinden 20 yıl geçti ve böyle bir açıklama yapmaması gerekirdi. Bence adalet olsaydı, o maçta Al Qahtani'nin kırmızı kart görmesi ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü almaması gerekirdi."

Irak Milli Takımı, 2007 Asya Kupası'nda final maçında Suudi Arabistan'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmış ve taraftarları nezdinde hâlâ büyük bir yere sahip olan tarihi bir başarı elde etmişti.

Al Qahtani'nin açıklamaları ve Irak cephesinden gelen tepkilerle birlikte final yeniden tartışmaların odağına yerleşti; hakem kararlarından kişisel eleştirilere kadar uzanan bu çekişmede, eski karşılaşmanın hatıraları iki taraf arasındaki medya kavgasının yeni malzemesi hâline geldi.



