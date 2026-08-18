Bild'in, Sevilla merkezli İspanyol TV kanalı 101TV'ye dayandırdığı haberine göre, Real Betis'ten bir heyet, Portekizli forvetin İspanya'ya transferini hızlandırmak için haftanın başında Dortmund'a gitti.

Buna göre Ramon Alarcon Rubiales ve Alvaro Ladron'un da aralarında bulunduğu kulüp yöneticileri, 24 yaşındaki oyuncuyu "bir numaralı transfer hedefi" olarak belirledi. Ancak belirli sportif hedeflere ulaşılması halinde satın alma zorunluluğuna dönüşecek satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşmasını tercih ettikleri belirtildi.

Ancak bu durum, Sportif Direktör Ole Book ve Sportif İcra Direktörü Lars Ricken başta olmak üzere BVB yönetiminin planlarıyla hiç örtüşmüyor. Fabio Silva ayrılacaksa, görünüşe göre ancak 22,5 milyon euro seviyesindeki bir teklif karşılığında ayrılacak. Bu da BVB'nin Silva için daha geçen yaz Wolverhampton Wanderers'a ödediği bedele denk geliyor.

Fabio Silva, BVB'de yalnızca joker olarak ikna etti ve ayrılığa göz kırptı

Bu yüksek harcama şu ana kadar kendini henüz amorti etmedi. Silva, Dortmund'a şaibeli koşullar altında geldi ve görünüşe göre ancak sağlık kontrolü sırasında tespit edilen adduktör ameliyatı nedeniyle ilk etapta haftalarca forma giyemedi.

Silva, ancak eylül sonu ile ekim başında teknik direktör Niko Kovac yönetiminde ilk kısa süreli şanslarını buldu ve sadece bir ilk 11 başlangıcının ardından, Serhou Guirassy'nin arkasında joker rolünde kalması nedeniyle daha kış aylarında Dortmund'dan erken ayrılığı düşündüğü öne sürüldü.

Ancak Dortmundlu yöneticiler buna çok net şekilde engel oldu. Sport Bild, aralık ayı başında, Portekizlinin menajerlerine yönelik olarak yakın zamanda bir ayrılığın "tamamen imkansız olduğu" yönünde kesin bir mesaj verildiğini bile yazdı.

Yılın dönmesinin ardından Silva için işler daha iyi gitmeye başladı çünkü Kovac, artan fiziksel durumu sayesinde ona daha fazla fırsat verdi. Ancak Silva yalnızca joker rolünde ve hazırlayıcı olarak etkili oldu; ilk 11 oyuncusu ve Guirassy'ye santrfor bölgesinde ciddi rekabet yaratacak bir golcü olarak değil.

Silva, ilk sezonunun sonunda 10 gole katkı yaptı (üç gol, yedi asist); bunların sekizi sonradan oyuna girdiği maçlarda geldi. Özellikle de sahadaki çabası - Kovac için çok önemli olan savunma katkısı da dahil - hiçbir zaman sorgulanmadı.

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Fabio Silva ayrılırsa: BVB, Tresoldi'yi de alacak mı?

Dortmund hücum hattına yapılan Konstantinos Karetsas ve Giannis Konstantelias gibi dikkat çekici takviyeler ve bu oyuncuların büyük olasılıkla Guirassy'nin arkasındaki iki yarı pozisyonda ilk tercih olacak olmaları nedeniyle, Silva'nın ilk 11 şansı son dönemde belirgin şekilde azaldı. Real Betis'in yanı sıra Real Sociedad'ın da bir kez Portekiz A Milli Takımı'nda forma giyen oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

Ancak kulüp içinde, Silva'nın yaz hazırlık kampı sürecinde BVB'deki rekabetle yüzleşmek ve forma savaşını kazanmak istediğini açıkça dile getirdiği belirtiliyor. Dortmund ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor. Buna rağmen Silva sonunda ayrılmak isterse, BVB'nin transfer piyasasında bir kez daha harekete geçmesi gerekecek.

Bir yandan üç kulvardaki yoğun takvim düşünüldüğünde, kadroda Guirassy dışında yalnızca bir nominal santrfor bulundurmak ihmalkarlık olur. Öte yandan, Gineli golcünün takımda kalacağı da Suudi Arabistan'dan gerçekten yüksek bedelli bir teklif gelmesi halinde kesinleşmiş değil.

Geçtiğimiz haftalar ve aylarda BVB, Nicolo Tresoldi'yi transfer etme ihtimaliyle anıldı. Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, Club Brugge'e transferinin ardından kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ve 58 maçta 23 gol attı (dokuz asist). Belçika'da halihazırda başlamış olan yeni sezonda da golcülüğünü şimdiden gösterdi. 21 yaşındaki oyuncu şu ana kadarki üç resmi maçta üç kez fileleri havalandırdı.