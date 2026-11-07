Barcelona'nın Hollanda ekibi Ajax Amsterdam'a kiralanan file bekçisi Marc-André ter Stegen, Jürgen Klopp'un UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki Sırbistan ve Hollanda maçlarında kendisine ilk 11'de yer verme kararının ardından, eski Alman Milli Takımı yıldızı Dietmar Hamann'dan sert eleştiriler aldı.

Klopp, dün cuma günü iki maç için Alman Milli Takımı'nın kadrosunu açıklamış ve ter Stegen'in bu sezon Ajax ile gösterdiği parlak performans nedeniyle her iki karşılaşmada da ilk 11 kalecisi olacağını vurgulamıştı.

Klopp, Katalan file bekçisini tercih etmesini şu sözlerle savundu: "Marc, Amsterdam'da harika bir sezon geçiriyor. İyi ki Baumann ve Nübel de son derece iyi iki sezon geçiriyor. Bu iki maça Marc'ı ilk 11 kalecimiz olarak çıkacağız."

Ancak Alman teknik adamın kararı herkesten olumlu karşılık görmedi. Eski Alman milli oyuncusu Hamann, kalecinin milli takımla ilk 11'de yer almayı hak edecek kadar katkı sunduğunu düşünmediğini vurgulayarak ter Stegen tercihine saldırdı.

Hamann'dan ter Stegen'e eleştiri: "Hak etmiyor"

Hamann, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Milli takımla iyi bir performans sergilemedi."

Şöyle devam etti: "Artık elimizde ne Manuel Neuer ne de Oliver Kahn olduğu için ilk 11 kalecisi. Bunu hak ettiğini düşünmüyorum."

Hamann'ın açıklamaları, ter Stegen'in Uluslar Ligi'ndeki iki maç öncesinde Klopp'un güvenini kazanmasının ardından Alman Milli Takımı'ndaki yerini sağlamlaştırmaya çalıştığı bir dönemde geldi.

Oliver Kahn, Barcelona'nın kalecisini savunuyor

Öte yandan Alman kalecilik efsanesi Oliver Kahn, Hamann'a zıt bir tavır takınarak Klopp'un ter Stegen'e Almanya kalesini koruma fırsatı verme kararını savundu.

Kahn şöyle dedi: "Şu an için ter Stegen iyi durumda görünüyor. Davet edilmeyi hak etti. Şimdi bunu sahadaki seviyesiyle kanıtlaması gerekiyor."

Böylece Almanya'da görüşler, Barcelona'nın kalecisinin ilk 11'deki yeri hak etmediğini düşünen Hamann ile ter Stegen'in fırsatını layıkıyla elde ettiğini ve artık sahada bu hakkı kanıtlaması gerektiğine inanan Kahn arasında ikiye bölündü.