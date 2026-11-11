İspanyol orta saha oyuncusu Martin Zubimendi, Rodri ile milli takım soyunma odasını paylaşmayı tam anlamıyla bir nimet olarak nitelendirdi. 2026 Dünya Kupası finalinde sonradan oyuna girişini değerlendiren Zubimendi, İspanya'nın altın çağına katkıda bulunmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

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Zubimendi, Luis de la Fuente yönetimindeki önemli rolünü benimsiyor

Martin Zubimendi'nin Arsenal'deki forma süresi değişkenlik gösterse de teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya millî takımındaki yeri sağlamlığını koruyor.

İspanya, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçlarına hazırlanırken Zubimendi, takımının Kuzey Amerika'da zafere ulaştığı 2026 FIFA Dünya Kupası'na yaptığı katkıları değerlendirdi.

Orta sahadaki yoğun rekabet nedeniyle fazla forma şansı bulamayan eski Real Sociedad yıldızı, Arjantin'e karşı oynanan finalde kısa süreli ama kritik bir rol üstlendi.

Orta sahadaki en büyük ölçütü: Rodri

Ön libero pozisyonu için Manchester City'nin eski oyuncusu Rodri ile rekabet etmek göz korkutucu olabilir ancak Zubimendi, onun arkasında kalmayı Ballon d'Or sahibinden bir şeyler öğrenmesini sağlayan paha biçilmez bir deneyim olarak görüyor.

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Zubimendi, MARCA'ya yaptığı açıklamada, "Bu bir lütuf. Kazandığım kupaları kısmen ona borçluyum. Birlikte oynadığımız her turnuvada kilit oyunculardan biri oldu" dedi.

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"Bana birkaç dakika verirse bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırım. Ama onun dünya çapında bir oyuncu ve pozisyonunun en iyisi olduğunu da çok iyi biliyorum."

Dünya Kupası finalinde sahaya çıktığı anları yeniden yaşadı

Zubimendi, İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasına katkıda bulunduğu finalin uzatma dakikalarında sahaya adım atarken hissettiği yoğun duyguları hatırladı.

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"Avrupa Şampiyonası'nda fazla oynamamış olsam da en azından grup aşamasında birkaç dakika süre almıştım. Bu Dünya Kupası'nda ise hiç oynamamıştım ama bir şans bulabileceğimi umarak gittim. Saflık mı ediyordum bilmiyorum, ama birkaç dakika oynayabileceğimi düşünmüştüm. Sonunda da oynadım" dedi gülümseyerek.

"Oyarzabal gol attığında Zubimendi sahadaydı; Ferran'ın golünde de öyle. Bunlar sonsuza dek unutmayacağım anlar. Böylesine önemli pozisyonlarda sahada olmak ve sevinci sahanın içinden yaşayabilmek harikaydı. Bu, içimde kalan ukdeyi de biraz olsun gidermemi sağladı."

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İspanyol futbolculara dünya çapında büyük saygı

Millî takımın etkileyici yenilmezlik serisi sürerken Zubimendi, İspanyol oyuncuların sonunda dünya çapında hak ettikleri değeri gördüğüne inanıyor.

"Bence şu anda çok iyi bir noktadayız ve İspanyol oyuncular, başardıkları her şey nedeniyle çok değer görüyor" dedi.

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İspanya, Çek Cumhuriyeti maçına ve sonrasına odaklanırken Zubimendi, De la Fuente'nin kendisine ihtiyaç duyduğu her an görev almaya hazır.