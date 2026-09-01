Suudi Arabistan ekibi İttihad, Fransız yıldızı Moussa Diaby'nin devam eden yaz transfer döneminde Alman kulübü Bayer Leverkusen'e transfer olduğunu açıkladı.

İttihad, resmi "X" hesabından "Bir miras bırakıp gitti" başlığıyla bir video paylaşarak Diaby'nin takımdaki en dikkat çekici anlarını derledi.

Suudi kulübü, Fransız kanat oyuncusunu Bayer Leverkusen'e satmayı kabul ettiğini duyurdu ve oyuncuya takımda geçirdiği dönem için teşekkür etti.

Bayer Leverkusen ise Diaby ile anlaştığını açıkladı. Böylece Fransız oyuncu, 2023'te İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmak için ayrılmasının ardından 3 yıl sonra takıma geri dönmüş oldu.

Alman kulübü, Fransız kanat oyuncusunun yeni sezonda 19 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Oyuncu ise taraftarlara "Evimdeyim" mesajını gönderdi.

Daha önce basında çıkan haberlere göre, Diaby'nin İttihad'dan ayrılışı Alman kulübüne 30 milyon avrodan fazlaya mal olmadı. Fransız kanat oyuncusu ise 5 yıllık sözleşme kapsamında yıllık 6 milyon avro maaş alacak.

Diaby, 2024 yazında Aston Villa'dan gelişinden bu yana takımda geçirdiği iki yılın ardından İttihad'dan ayrılıyor. Bu süre zarfında takımın iki sezon önce Roshn Ligi ve İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası şampiyonluklarına katkıda bulundu.

Geçen sezon Diaby de dahil olmak üzere takımın tüm oyuncularının performansı genel olarak düşse de Fransız yıldız, Bayer Leverkusen kadrosuna katmayı başarmadan önce başta Inter Milan olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekti.

İttihad ise şu anda Diaby'nin yerine gelecek isim olan Japon Ritsu Doan'ı kadrosuna katmak için çalışıyor. Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un kanat oyuncusu, devam eden yaz transfer döneminde takıma katılacak.