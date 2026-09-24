İspanya’dan AS gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan oyuncu kazancını arka planda çalışan çok sayıdaki insana bağışladı. Bu, ABD, Kanada ve Meksika’daki zaferde önemli pay sahibi olan çalışanların antrenman kampı ve turnuva süreci boyunca yaklaşık iki ay süren çabalarına bir teşekkür niteliği taşıyordu.

Habere göre oyuncular ve teknik heyet için ayrılan miktar kişi başı yaklaşık bir milyon euroydu. İspanya’ya toplamda 44 milyon euroluk rekor prim ödendi; federasyon bu parayı tek tek turları geçmesi ve kazandığı maçlar karşılığında aldı.

AS gazetesine göre söz konusu oyuncu anonim kalmak istedi ve hâlâ da bunu istiyor; böylece bu jestin yalnızca çalışanlara yönelik bir minnettarlık göstergesi olduğundan emin olunmasını amaçlıyor.

İspanya kadrosu: Hangi oyuncular yeni dahil oldu?

Şimdi ise, asil bağışçının Luis de la Fuente’nin kadrosuna yeniden çağrılması halinde, muhtemel bir yeniden buluşma yaşanabilir. İspanya Teknik Direktörü toplamda dört değişiklik yaptı: Josep Martinez (kaleci, Inter), Dean Huijsen (savunma, Real Madrid), Fermin Lopez (orta saha, Barcelona) ve Roberto Fernandez (forvet, Espanyol), Marcos Llorente’nin (emeklilik), Gavi’nin (kadroya alınmadı, bir maç ceza), Joan Garcia’nın (diz sakatlığı) ve Borja Iglesias’ın (kadroya alınmadı) yerine kadroya girdi.

Uzun milli maç arasının açılışında İspanya, cumartesi günü Nations League’de İngiltere ile karşılaşacak; rövanş ise kapanışta 6 Ekim’de oynanacak. Bu iki maçın arasında ise Hırvatistan (29 Eylül) ve Çekya (3 Ekim) karşısında mücadeleler var.