Manchester City, 2009/2010'dan 2017/2018'e uzanan ve İngiliz kulübüne yöneltilen mali suçlamalar dizisiyle ilişkilendirilen 9 sezon boyunca 76 oyuncuyla anlaşmak için 1,243 milyar sterlinlik dev bir meblağ harcadı.

"The Athletic" gazetesinin yayımladığı raporlara göre, Manchester City 115 mali ihlalin biri hariç neredeyse tamamında suçlu bulundu; komite ise bu ihlallerin büyüklüğüne uygun ve orantılı cezayı henüz belirlemedi.

Soruşturma konusu olan dokuz sezon boyunca Manchester City 76 transfer gerçekleştirdi; bu dönemdeki en pahalı transferin bedeli ise, kulüp tarihinin en önemli yıldızlarından bir kısmının gelişiyle takımın görünümü kademeli olarak değişmeden önce, yalnızca 55 milyon sterlin oldu.

Gelenlerin bir kısmı "Etihad" sahasında birer efsaneye dönüşse de, "The Sun" gazetesinin raporuna göre bazıları sahneden çabucak çekilip aynı izi bırakamadı.

Ancak bu dönemin gerçek başlangıcı Arjantinli Carlos Tevez ile geldi.

Tevez yeni bir çağın kapısını aralıyor

Tevez, 2009/10 sezonunda 25,5 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer oldu ve önceki iki sezonu Manchester United'a kiralık olarak geçirmesinin ardından kulüp için yeni bir dönemin başlangıcını ilan etti.

Arjantinli forvet, City ile ilk sezonunda çıktığı 42 maçta 29 gol atıp 7 gol pası vererek, önceki sezon onuncu sırada yer alan takımın sezonu beşinci sırada tamamlamasına yardımcı oldu ve Avrupa Ligi'ne katılımı garantiledi.

Ardından Manchester City, her biri 24 milyon sterlinlik iki transferle Fildişi Sahilli Yaya Toure ve İspanyol David Silva'nın gelişiyle şampiyonluklara oynayabilecek bir takım kurmaya başladı.

Manchester City'nin yıllık faturası

2009/10: 126,78 milyon sterlin

2010/11: 158,03 milyon sterlin

2011/12: 78,37 milyon sterlin

2012/13: 53,32 milyon sterlin

2013/14: 99,41 milyon sterlin

2014/15: 88,48 milyon sterlin

2015/16: 179,43 milyon sterlin

2016/17: 186,13 milyon sterlin

2017/18: 273,27 milyon sterlin

Toplam harcama: 1,243 milyar sterlin

Toure ve Silva ikilisi kısa sürede kulüp için yeni bir tarih yazmaya başladı. Toure, 2011 yılında FA Cup yarı finalinde Manchester United karşısında galibiyet golünü attı; ardından Wembley'de Stoke City'ye karşı bir kez daha ağları havalandırarak Manchester City'yi 35 yıl aradan sonra ilk büyük kupasına taşıdı.

Toure ve Silva, kulüpteki kariyerleri boyunca 3 Premier Lig şampiyonluğu, 3 Lig Kupası, bir FA Cup ve bir de Community Shield kazanılmasına katkıda bulundu.

Agüero: Her şeyi değiştiren transfer

Ardından 2011 yılı geldi ve Manchester City tarihini sonsuza dek değiştiren isim gelmiş oldu: Sergio Agüero.

Kulüp, 23 yaşındaki Arjantinli forvetle anlaşmak için Atletico Madrid'e yaklaşık 38 milyon sterlin ödedi ve bu, o dönemde kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

Agüero, gelir gelmez şöyle dedi: "Biz gelecekte her yıl büyük kupaları kazanmak için savaşacak bir takımız."

Arjantinli forvetin sözleri sadece birer açıklama olarak kalmadı; kendisi daha sonra Manchester City'nin tarihi gol kralı oldu. Ancak kulüp formasıyla başka hiçbir şey kazanmamış olsaydı bile, 2011/12 sezonunda City'ye Premier Lig şampiyonluğunu armağan eden 93:20'deki meşhur golü onu takım tarihinde ölümsüzleştirmeye yeterdi.

Daha az parlak bir sezon ve United'a kaçan şampiyonluk

Ancak Manchester City'nin transfer piyasası her zaman Agüero büyüklüğünde isimler barındırmıyordu; 2012/13 sezonu transfer açısından daha sakin geçti.

Bu dönemin en dikkat çekici gelen ismi, yaklaşık 16 milyon sterlin karşılığında Benfica'dan alınan Javi Garcia oldu.

O sezon Manchester City, komşusu Manchester United'ın Premier Lig şampiyonluğunu 11 puan farkla önde bitirerek kazanmasını izlemek zorunda kaldı ve Roberto Mancini görevinden ayrıldı.

Fernandinho: İki dönem arasındaki köprü

Manchester City, 2013 yazında güçlü bir dönüş yaptı; Manuel Pellegrini takımı yeniden inşa etti ve bu süreç bir "double" ile sonuçlandı.

En dikkat çekici transferlerden biri, Shakhtar Donetsk'ten 30 milyon sterlin karşılığında gelen Brezilyalı Fernandinho oldu; bu bedel başlangıçta 28 yaşındaki bir oyuncu için yüksek görünmüştü.

Ancak Fernandinho kısa sürede değerini kanıtladı, takımın en önemli unsurlarından biri hâline geldi ve Pellegrini döneminden Pep Guardiola çağına geçişte önemli bir rol oynadı.

Bir sonraki transfer döneminde Manchester City, oyuncularının satışından elde ettiği paradan 62,42 milyon sterlin daha fazlasını harcadı.

O dönemin en pahalı transferi, kulübe 38,75 milyon sterline mal olan Eliaquim Mangala oldu.

Fransız stoper, İngiltere'ye kaptan Vincent Kompany'nin uzun süreli partneri olacağı beklentisiyle geldi; ancak Premier Lig'de iki sezon geçirdikten sonra birkaç Avrupa kulübü arasında gezindiği bir kiralık yolculuğuna çıktı.

De Bruyne ve Sterling: Büyük hamlelerin başlangıcı

Ardından Manchester City büyük transferleri gerçekleştirmeye başladı.

Kulüp, Belçikalı Kevin De Bruyne'ü Wolfsburg'dan 55 milyon sterline transfer ederek transfer piyasasındaki kendi rekorunu kırdı; oyuncu da Chelsea'deki önceki tecrübesinin ardından İngiltere'ye geri dönmüş oldu.

Buna paralel olarak City, İngiliz kanat oyuncusu Raheem Sterling'i Liverpool'dan 44 milyon sterline kadrosuna kattı ve Sterling o dönemde futbol tarihinin en pahalı İngiliz oyuncularından biri hâline geldi.

Guardiola'nın gelişi ve farklı bir aşamaya giren proje

Pep Guardiola'nın Manchester City'ye gelişiyle birlikte, İspanyol teknik direktör uzun yıllar hâkimiyet kurabilecek bir takım inşa etmeye başlamak için fazla zamana ihtiyaç duymadı.

Guardiola'nın ilk transferi, Borussia Dortmund'dan yaklaşık 21 milyon sterlin karşılığında gelen Alman İlkay Gündoğan oldu.

Tecrübesinin başında ağır sakatlıklar yaşamasına rağmen Gündoğan daha sonra bir kaptana, defalarca kupa kazanan bir oyuncuya ve kulüp tarihinin en etkili orta saha oyuncularından birine dönüştü.

City ayrıca Everton'dan yaklaşık 47,5 milyon sterlin karşılığında John Stones ile anlaştı; Stones o dönemde dünyanın en pahalı defans oyuncularından biri hâline geldi.

Bunu, Schalke'den 37 milyon sterline gelen Alman Leroy Sane'nin transferi izledi. Kanat oyuncusu, Profesyonel Futbolcular Birliği "PFA" tarafından verilen Premier Lig Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandığı dikkat çekici bir ilk sezon geçirdi; bu, 2017/18'de Manchester City'nin şampiyonluğuyla sona eren bir başka sezon oldu.

Milyonluk transferler ve rekorları kıran bir takım

Ancak Guardiola ve Manchester City bununla yetinmedi.

Kulüp, transfer piyasasında güçlü harcamalara devam ederek Kyle Walker ile 45 milyon sterline, Bernardo Silva ile 43 milyona ve kaleci Ederson ile 35 milyona anlaştı.

Kulüp ayrıca Fransız sol bek Benjamin Mendy ile anlaşmak için 49,5 milyon sterlin, Brezilyalı Danilo'yu Real Madrid'den kadrosuna katmak için 25,8 milyon sterlin ödedi; ardından Aymeric Laporte, Ocak 2018'de 55,9 milyon sterlin karşılığında geldi.

Saha içindeki sonuçlar da açıktı; Manchester City 2017/18 sezonunu 100 puanla tamamlayarak Premier Lig tarihinde bu rakama ulaşan ilk takım oldu.

Takım bununla da kalmadı, sezonu ikinci sıradaki takımın tam 19 puan önünde bitirdi ve böylece Manchester City'yi İngiliz futbol tarihinin en başarılı takımlarından biri hâline getirecek hâkimiyet döneminin temellerini atmış oldu.