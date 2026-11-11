Manchester United, Premier Lig'de düşme bölgesine gerilemesinin ardından giderek büyüyen sportif ve mali bir krizle karşı karşıya. Sezona yaptığı felaket başlangıç, kulübü daha önce yalnızca varsayım olarak gündeme gelen bir senaryoyla yüz yüze getirdi; ancak olumsuz sonuçların devam etmesiyle bu senaryo giderek daha endişe verici bir hal aldı.

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Manchester United, Premier Lig'deki ilk 10 maçında yalnızca 8 puan toplayarak, şimdiye kadar yalnızca bir galibiyet elde etmesinin ardından, küme düşme bölgesinin ilk sırası olan on sekizinci basamağa yerleşti. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin "Championship" ligine düşme ihtimali ise gerçek bir endişe kaynağı hâline geldi.

Bu bağlamda Alman Bild gazetesi, İngiliz "The Sun" gazetesinin yayımladığı haberi aktararak, Manchester United'ın küme düşmesi durumunda ortaya çıkabilecek ve kulübü Alman Adidas şirketine bağlayan sponsorluk sözleşmesiyle ilgili devasa mali sonuçlara dikkat çekti. Anlaşma, takımın alt lige düşmesi hâlinde şirkete ortaklığı belirlenen tarihten önce sonlandırma imkânı tanıyor.

Rapora göre sözleşme, Manchester United'ın Premier Lig'den düşmesi durumunda, bir sezon öncesinden yapılacak bir bildirimle Adidas'a anlaşmayı feshetme hakkı veren bir madde içeriyor. Sözleşmenin toplam değeri 900 milyon sterline, yani yaklaşık 1,03 milyar euroya ulaşıyor.

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İngiliz kulübü, Alman şirketiyle olan iş birliğini 2023 yılında 10 yıl daha uzatmış ve böylece anlaşma aslen 2035 yılına kadar geçerli hâle gelmişti. Sözleşmenin değeri, yıllık ortalama 90 milyon olmak üzere yaklaşık 900 milyon sterline, yani sezon başına yaklaşık 107 milyon euroya ulaşıyor.

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Ancak tehlike yalnızca ortaklığın feshi ihtimaliyle sınırlı değil; Adidas sözleşmeyi sürdürmeye karar verse bile, United'ın küme düşmesi, Premier Lig dışında geçirdiği her sezon için yıllık ödemelerin %50 oranında azaltılmasına yol açacak. Böylece alacaklar sezon başına 90 milyon sterlinden yalnızca 45 milyona gerileyecek.

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Şampiyonlar Ligi: Bir başka tehdit

Küme düşmesi, Manchester United'ın sponsorluk anlaşmasında karşı karşıya olduğu tek mali tehdit değil; zira sözleşme, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılımla bağlantılı bir madde de içeriyor. Bu madde, takımın kıtasal turnuvada yer almadığı her sezon için Adidas'a garanti edilen ödemeleri 10 milyon sterlin düşürme imkânı tanıyor.

Manchester United'ın 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması sonucu bu şart çoktan yürürlüğe girdi ve anlaşmada öngörülen mali indirim uygulandı. Dolayısıyla kulüp, kötü sonuçları ve turnuvadan uzak kalması nedeniyle olası kayıpların bir bölümüne şimdiden katlanmış oldu.

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Manchester United, 10 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle topladığı 8 puanla İngiltere Ligi tablosunda on sekizinci sırada yer alıyor ve on yedinci sıradaki Coventry City'nin bir puan gerisinde bulunuyor. Son maçı Aston Villa karşısında 4-4 beraberlikle sona eren kulüp, yoluna 22 Kasım'da Liverpool ile oynayacağı karşılaşmayla devam edecek. Bu arada tüm işaretler, Michael Carrick'in yerine yeni bir teknik direktörün atanacağına işaret ediyor.

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