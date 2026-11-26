NEOM'un oyuncusu Ghali Al Shammari, sezon başından bu yana ve özellikle son iki haftada takımıyla sergilediği üstün performansla, Jawwy Elit Ligi'nde haftanın yıldızı unvanını almayı alışkanlık hâline getirmiş görünüyor.

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Suudi Arabistan U21 Ligi'nde 11. hafta maçları, 23 Kasım Pazartesi günü başlayıp aynı ayın 26'sı Perşembe gününe kadar süren 4 gün boyunca oynandı.

Ghali Al Shammari: Yine haftanın yıldızı

Haftanın en çok öne çıkan ismi şüphesiz Ghali Al Shammari oldu. Al Shammari, takımı NEOM'un Majmaah Spor Kenti'ndeki yardımcı sahada ev sahibi Al Fayha'yı 4-0 gibi farklı bir skorla yenmesinde başrolü oynadı.

Maçın en parlak ismi olan Al Shammari, NEOM'un attığı dört golün üçünü 20. ve 68. dakikalarda ve ikinci yarının uzatmalarının 4. dakikasında kaydetti.

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NEOM'un yıldızı böylece üst üste ikinci kez hat-trick yapmayı başardı. Oyuncu, 10. haftada Al Watan'ın aynı skorla yenildiği maçta da üç gol atmıştı.

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Bu hat-trick sayesinde 11. haftanın yıldızı unvanını hak eden Ghali Al Shammari, 10. haftanın ardından bu unvanı üst üste ikinci kez kazanmış oldu.

Al Shammari, NEOM formasıyla en iyi dönemini yaşıyor. Önceki haftalarda yalnızca bir gol atabilen ve o golü de 1. haftada Al Orobah'ın 2-0 yenildiği maçta kaydeden oyuncu, son iki maçta tam 6 gol buldu.

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Gol sayısını 7'ye çıkaran Ghali Al Shammari, Jawwy Elit Ligi'nde bu sezonun gol krallığı yarışına yaklaştı. Al Shammari, Al Ahli'nin yıldızı Musa Adam ile Al Hazem'in Senegalli forveti Amadou Diang'ın iki gol gerisinde bulunuyor.

Sattam Al Lihyani

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11. haftanın yıldızları arasında Al Wehda'nın forveti Sattam Al Lihyani'nin adı da öne çıktı. Al Lihyani, Mekke'deki Kral Abdulaziz Spor Kenti Stadı'nda takımının Al Okhdood'u 2-0 yenmesinde başrolü üstlendi.

Al Lihyani'yi farklı kılan yalnızca iki golün de sahibi olarak gösterdiği etkileyici gol yeteneği değil, bu gollerden önceki pozisyonlarda sergilediği oyundu.

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İlk golde Al Okhdood savunmasına sert pres yapan Sattam, topu kapıp kaleyle tamamen baş başa kaldı ve ardından golcü yeteneğini kullanarak bu pozisyonu gole çevirdi.

İkinci golde ise ceza sahası içinde iyi pozisyon alan Sattam Al Lihyani, korner atışından gelen ortaya yükseldi ve kaleciden önce davranarak topu kafayla ağlara gönderdi.

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Saud Boushaqra

Aynı durum Al Khaleej'in oyuncusu Saud Boushaqra için de geçerli. Boushaqra, Katif'teki Prens Nayef bin Abdulaziz Spor Kenti Stadı'nda takımını konuk ettiği Al Ansar karşısında 3-1'lik önemli bir galibiyete taşıdı.

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Al Khaleej'in galibiyetinde en büyük pay sahibi olan Boushaqra, 19. ve 36. dakikalarda Al Ansar filelerine takımının ikinci ve üçüncü gollerini gönderdi.

Saud Boushaqra, sezon başından beri hücumda sıkıntı yaşayan Al Khaleej için ideal bir çözüm olarak görülüyor. Takım bu sezon yalnızca 13 gol atabildi ve bu, maç başına bir golün biraz üzerinde bir ortalamaya denk geliyor.

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Battal Al Harthi

Jawwy Elit Ligi'nin 11. haftasında parlayan bir diğer golcü ise Al Riyadh'ın yıldızı Battal Al Harthi oldu. Al Harthi, Suudi Arabistan'ın başkentinde takımının Al Ahli'yi 2-0 yenmesinde başrolü oynadı.

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Maçta golsüz eşitlik sürerken Battal Al Harthi, 39. dakikada başkent ekibi adına muhteşem bir golle skoru açtı. Ceza sahası içinde topla buluşan Al Harthi, tek vuruşta şutunu çekti ve topu Al Ahli filelerine gönderdi.

Bu gol, Al Riyadh'ın Al Ahli'ye Suudi Arabistan U21 Ligi'nde bu sezonki ilk yenilgisini tattırmasının ve ardından lider Al Ittihad'ın arkasındaki ikinci sırayı Al Ahli'nin elinden almasının kapısını araladı.

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Son dönemdeki yükselişini sürdüren Al Harthi, Al Riyadh formasıyla üst üste üçüncü maçında da gol attı.

Böylece Battal Al Harthi, Jawwy Elit Ligi'nde bu sezonki 8. golüne ulaştı ve gol krallığı yarışının zirvesini paylaşan Al Ahli'nin yıldızı Musa Adam ile Al Hazem'in Senegalli forveti Amadou Diang'ın yalnızca bir gol gerisine geldi.

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Abdulrahman Al Otaibi

Alışılmışın aksine, Jawwy Elit Ligi'nin 11. haftasında en iyi 5 isim arasına bir kaleci de girmeyi başardı: Al Nassr'ın kalecisi Abdulrahman Al Otaibi.

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Son derece etkileyici bir performans sergileyen Al Otaibi, Al Nassr'ın Al Ettifaq karşısında 1-0'lık çok zorlu bir galibiyet almasını sağladı.

Elbette golü atan Abdulrahman Al Otaibi değildi, ancak gerek golden önce gerekse sonra kalesini gole kapatarak üç puanın gelmesinde en büyük rolü o oynadı.

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Al Otaibi önce Al Ettifaq'ın forveti Jalal Al Salem'in tamamen baş başa kaldığı pozisyonda kurtarış yaparak golsüz eşitliği korudu, ardından ikinci yarıda bir penaltıyı kurtararak Al Nassr'ın üstünlüğünü maçın sonuna kadar korumasını sağladı.

Abdulrahman Al Otaibi, Al Nassr taraftarlarının yakından tanıdığı isimlerden biri. Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, özellikle Nawaf Al Aqidi ile Mubarak Al Buainain'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği dönemde onu A takıma çağırıyor.

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18 yaşındaki kaleci bu sezon A takımla yalnızca bir maçta forma giydi ve o maçta kalesinde iki gol gördü. İşin ilginç yanı, o maç da Al Ettifaq karşısındaydı, ancak Al Nassr sahadan 3-2 galip ayrılmayı başarmıştı.