Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick'in güvendiği hücum anlayışı, Real Madrid'in savunma arkasındaki boşlukları kullanmasının ve Kylian Mbappé'nin El Clasico mücadelesinde gol atmasının ardından, Katalan ekibini tehdit eden bir zaaf noktasına dönüştü. "Camp Nou" sahasında 2-1 Kraliyet ekibinin galibiyetiyle sona eren karşılaşma, ezeli rakibiyle arasındaki farkı 3 puana indirdi.

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"ya göre, Barcelona'nın öne doğru baskı ve hücum hamlesine dayanması, arka hatta geniş boşluklar bırakıyor ve rakipler bu boşlukları hızlı kontra ataklarla kullanıyor. Bu, son dönemde birden fazla büyük karşılaşmada tekrarlanan ve takımın hücum ile savunma arasında denge kurma becerisine dair soru işaretleri doğuran bir sorun.

Real Madrid karşılaşması, Barcelona'nın bu sorundan muzdarip olduğu tek durum değildi; zira aynı açıklar 4-2'lik galibiyet elde eden Paris Saint-Germain karşısında da ortaya çıktı. Takım, Aralık 2024'te Alexander Sörloth'tan geç bir gol yemesinin ardından Atletico Madrid karşısında da zorluk yaşadı. Ardından iki takımın Şubat 2025'teki Kral Kupası karşılaşması 4-4'lük çekişmeli bir beraberliğe sahne oldu.

Sıkıntı Şampiyonlar Ligi'ne de uzandı; Barcelona 2024-2025 sezonunda Inter Milan'la karşılaştığında, uzatma dakikalarında beraberlik golünü yedi ve ardından karşılaşmayı uzatmalarda kaybetti.

Aynı senaryo, Ekim 2025'te Paris Saint-Germain karşısında da tekrarlandı; Gonçalo Ramos 90. dakikada geç bir gol attı. Buna ek olarak takım, 2025-2026 sezonundaki Atletico Madrid ile oynadığı Avrupa karşılaşmasında da zorluklarla karşılaştı.

Bu sonuçlar, sorunun tek bir maçla ilgili olmadığını, aksine rakiplere Barcelona savunmasının arkasındaki boşlukları kullanma fırsatı veren tekrarlayan bir örüntü olduğunu yansıtıyor; özellikle takımın gol aradığı ya da hücum baskısını sürdürmeye çalıştığı son dakikalarda.

Rodri Hernandez, Barcelona'nın Real Betis'i 5-2 yenmesinin ardından takımın hücum gücüne işaret etmiş, ancak aynı zamanda çok fazla gol yediklerine de dikkat çekmişti.

Bu durum, Flick'i hücum verimliliğini korurken savunma kapatmasını iyileştirmek ve kontra atakların tehlikesini azaltmaktan ibaret net bir meydan okumayla karşı karşıya bırakıyor.