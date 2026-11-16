Bir karar ufukta beliriyor: Barcelona, Hamza Abdülkerim'in geleceğini yeniden şekillendiriyor

Barcelona'nın genç forveti Hamza Abdülkerim, kulübün önümüzdeki yıllarda gelişimine büyük bir güven duymasına rağmen, ilk takımda düzenli süre alma ihtimalinin sınırlı hale gelmesinin ardından Katalan ekibiyle kariyerinde önemli bir sınavla karşı karşıya.

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun ortaya koyduğuna göre, Barcelona Mısırlı forvetin önümüzdeki yaz transfer döneminde kiralık olarak ayrılmasına izin verebilir; zira oyuncu şu ana kadar A takımda yeteneklerini kanıtlayacak yeterli alanı bulamadı ve sürekli oynama fırsatı verecek bir kulüp arayışında.

Fabrizio, Barcelona'nın Hamza Abdülkerim'in geleceğiyle ilgili ani bir karar almaya yönelmediğini, oyuncunun bu sezonun sonuna kadar kalmasının ağırlık kazandığını, durumunun yaz boyunca yeniden değerlendirileceğini ve gelişimi için kiralığın en iyi seçenek olup olmadığına karar verileceğini belirtti.

Oynadığı sürenin gerçeğini ortaya koyan 12 dakika

Hamza Abdülkerim, bu sezonun hazırlık döneminde Barcelona'nın gol kralları listesinin zirvesinde yer almasına rağmen, A takımla resmi maçlardaki görünürlüğü sınırlı kaldı; nitekim İspanya Ligi'nde ikisi de yedek olarak toplam yalnızca 12 dakika süreyle iki maçta forma giydi.

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Bu rakamlar, oyuncuyu daha fazla fırsat elde etme meydan okumasıyla karşı karşıya bırakıyor; öte yandan Barcelona onu kurtulmak istediği bir oyuncu olarak değil, gelecekte güvendiği yeteneklerden biri olarak görmeye devam ediyor.

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Katalan kulübü geçtiğimiz eylül ayında, İtalya, Almanya ve İngiltere'den kulüplerin hizmetlerine gösterebileceği ilgiyi öngörerek Mısırlı forvetin geleceğini güvence altına almak adına harekete geçmiş, sözleşmesini yenileyerek maaşını iyileştirmiş ve serbest kalma bedelinin değerini yükseltmişti.

Como'nun ilgisi müzakerelere dönüşmedi

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İtalyan Como kulübünün adı, oyuncuyla anlaşmaya ilgi duyduğuna dair raporların dolaşmasının ardından Hamza Abdülkerim'in geleceğiyle ilgili konuşmaların merkezinde yer aldı; ancak Romano, Mısırlı forvete yakın kaynaklara dayanarak bu haberlerin fiili bir müzakerenin varlığını yansıtmadığını doğruladı.

Ayrıca Barcelona yönetiminin oyuncuyla ilgili Como'dan herhangi bir temas almadığını belirterek, İtalyan kulübünün aralarında Tasos Douvikas ve Moise Kean'ın da bulunduğu hücum seçeneklerine zaten sahip olduğuna dikkat çekti.

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Dolayısıyla Hamza Abdülkerim'in geleceği Como'ya kesinleşmiş bir transferle değil, Barcelona'nın yazın alacağı bir kararla ilişkili: oyuncuyu A takım kadrosunda tutmak ile kariyerinin bu aşamasında ihtiyaç duyduğu oynama fırsatlarını elde etmesi için onu başka bir kulübe kiralamak arasında.