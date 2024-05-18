Bir kapı daha yüzlerine kapandı: Bayern Münih teknik direktörsüz kaldı

Bayern Münih istediği teknik direktörleri ikna edemedi. Son olarak Tuchel'i takımda tutmak istediler ancak bu plan da işe yaramayacak.

Bayern Münih'i gelecek sezon kimin çalıştıracağı bilinmiyor. Alman devi teknik direktör konusunda çaresiz kaldı.

Bavyera ekibi kışın Thomas Tuchel konusunda kararını vermiş ve deneyimli teknik direktörle sezon sonunda yolların ayrılacağı açıklanmıştı.

O günden beri teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern'e kapılar birer birer kapandı.

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NE OLDU? Bayern Münih'in yeni hoca konusunda birçok alternatifi vardı. Xabi Alonso listenin başlarında olsa da İspanyol çalıştırıcı Leverkusen'de kalmayı seçti. Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann, Roger Schmidt ve Ralf Rangnick'ten de sonuç alınamadı. Oliver Glasner için Crystal Palace ile temasa geçilse de İngilizlerin 100 milyon euro fesih ücreti istediği iddia edildi. Arayışlarından bir türlü sonuç alamayan Bayern Münih çareyi Thomas Tuchel'i takımda tutmakta buldu. Ancak Tuchel de mevcut takımına kapıları kapattı.

NE SÖYLENDİ? Ligin son maçı öncesi basın toplantısında konuşan Thomas Tuchel yeni bir görüşme yaptıklarını belirtti ancak kararını yineledi: "Bu benim buradaki son basın toplantım. Şubat ayındaki kararımız geçerliliğini koruyor. Başka görüşmeler de oldu ancak daha fazla iş birliği konusunda bir anlaşmaya varamadık."

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih dünyada birçok futbolcunun ve teknik direktörün reddedemeyeceği bir kulüp. Ancak Bavyera sakinleri için işler bu sezon pek öyle gitmedi. Bundesliga şampiyonluğunu Leverkusen'e kaptıran kulüp teknik direktör belirsizliğiyle de savruluyor. Bayern'in içinde bulunduğu bu durum, yenilmezlik rekorları kırarak ligde hedefe ulaşan Leverkusen'in iştahını daha da kabartacak gibi görünüyor.