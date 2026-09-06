Hollanda futbol efsanesi Ronald Koeman'ın oğlu, Telstar'ın SC Cambuur-Leeuwarden ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından takımının bir numaralı penaltıcısı olduğunu açıkladı.

Koeman'ın kulübü, 22. dakikadan itibaren bir kırmızı kart sonrası 10 kişi oynamak zorunda kalınca ve devre arasından sonraki 15 dakikada iki gol yiyince artık kesin kaybedecek gibi görünüyordu.

Ancak sonra Koeman sahneye çıktı: 63. dakikada farkı bire indirdi, olası beraberlik golü için ise uzatma dakikalarının sonlarında penaltı noktasına geçti. Rakip oyuncuların onu bozma girişimlerini soğukkanlılıkla boşa çıkardı.

"Nasıl işlediğini biliyorsun. Seninle konuşmaya başlıyorlar" diyen genç Koeman, Cambuur kalecisi Thijs Jansen ile Sami Bouhoudane'ye atıfta bulundu. "Ama beni soğukkanlılığımdan çıkaramazsın dostum. İnsan sadece kendine biraz zaman ayırıp konsantre olmalı. Öncesinde bir puanla yetinmezdik ama burada bununla idare etmek zorundayız."

Kaleci, uzatma dakikalarının 11. (!) dakikasında beraberlik golünü attı.

Koeman geçen sezonda da gol atmıştı

Bunlar onun Eredivisie'deki tek golleri değildi. Geçen sezon da son hafta FC Volendam deplasmanında 89. dakikada attığı golle Telstar'a galibiyeti ve böylece ligde kalmayı kesin olarak getirdiğinde ne kadar soğukkanlı olduğunu göstermişti.

Telstar'da penaltılarda resmen ilk seçenek olup olmadığı sorusuna Koeman kendinden emin bir şekilde şu yanıtı verdi: "Bunu gördünüz, değil mi? Penaltıları iyi kullanıyorum ve buna güveniyorum. Hiç şüphem yoktu. İki kez aynı köşe, evet. Belki bunu değiştirmeliyim."

Dört maçın ardından Kuzey Hollanda'nın IJmuiden kentinin kulübü, dört puanla 12. sırada yer alıyor. Rakip Cambuur-Leeuwarden için 2-2, sezonun ilk puanı oldu.



