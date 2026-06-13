İspanyol Marca gazetesi, 2026 Dünya Kupası'nda "Atlas Aslanları"nın ilk maçı olarak Brezilya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Fas milli takımının en önemli zayıflıklarına dikkat çekti ve teknik kadrodaki değişikliğin turnuvada takımın karşı karşıya kalacağı en büyük zorluklardan biri olduğunu belirtti.

Gazete, Fas milli takımının son dönemdeki başarılı sonuçlarının ardından Dünya Kupası'na büyük bir özgüvenle girdiğini belirtti. Takım, güçlü savunma yapısı ve istikrarlı performansıyla son yıllarda Afrika'nın en ikna edici takımlarından biri haline gelerek, turnuvada sürpriz yapabilecek en önemli adaylardan biri olarak öne çıktı.

Bu olumlu göstergelere rağmen, "Marca" gazetesi, eski teknik direktör Walid Regragui'nin ayrılması ve turnuvadan kısa bir süre önce Mohamed Wahbi'nin teknik direktörlük görevini devralmasının önemli soru işaretleri yarattığını belirtti. Özellikle de yeni teknik direktörün, selefinin 2022 Dünya Kupası sırasında edindiği uluslararası deneyime sahip olmadığı belirtildi.

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Gazete, Wahbi'nin genç takımlardaki başarılarıyla, özellikle de 2025 yılında Fas'ı 20 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasıyla desteklenerek A Milli Takım'ın başına geçtiğini, ancak Dünya Kupası sınavının baskı ve rekabetin şiddeti açısından tamamen farklı olduğunu ekledi.

Raporda ayrıca Fas'ın son başarılarını sağlayan taktiksel kimliğini koruduğu, savunma düzeni, güçlü baskı ve hızlı geçişlere dayandığı ve forvet oyuncularına daha fazla özgürlük tanıyan 4-2-3-1 dizilişini kullandığı belirtildi.

Güçlü yönleri açısından "Marca", Dünya Kupası elemelerinde Fas milli takımının elde ettiği rakamları övdü. Fas, sekiz maçın hepsini kazanarak tam puan toplayan tek Afrika takımı oldu. Forvet Ayoub El Kaabi'nin liderliğindeki sağlam savunma ve etkili hücum sayesinde 22 gol atıp sadece 2 gol yedi.

Gazete ayrıca, Ashraf Hakimi'ye de yer ayırdı ve onu "milli takımın ruhu" ve en önemli oyun anahtarlarından biri olarak nitelendirdi. Hakimi'nin hücum ve savunmadaki büyük etkisi ve büyük turnuvalarda edindiği deneyim, onu bu Dünya Kupası'nda parlaması beklenen en önemli oyunculardan biri yapıyor.

Fas, turnuvaya Brezilya milli takımıyla oynayacağı zorlu bir maçla başlayacak. Bu maç, "Atlas Aslanları"nın İspanyol basınının ortaya attığı soru işaretlerini ortadan kaldırıp, sahada hedeflerini gerçeğe dönüştürebilme yeteneğini erkenden ortaya koyacak.