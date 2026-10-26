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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Bir işaret mi olacak? Altın Top töreni öncesi El-Halifi'den şok

O. Dembele
Paris Saint-Germain - Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
1. Lig
Fransa

Paris başkanından çarpıcı karar

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, bu akşam pazartesi günü Londra'daki London Palladium tiyatrosunda düzenlenmesi planlanan Ballon d'Or töreninde yer almayacak.

Fransız "Monte Carlo" radyosuna göre, Al-Khelaifi, bu prestijli ödülü kazanmak için aday gösterilen otuz kişilik listede Paris Saint-Germain saflarından 10 oyuncu bulunmasına rağmen Ballon d'Or törenine katılmama kararı aldı.

Radyo, Al-Khelaifi'nin bu gece Fransa Ligi'nin sekizinci haftasından ertelenen maçta takımını Olympique Lyon karşısında desteklemek için Parc des Princes stadında bulunacağını belirtti.

Radyo, dizinden ameliyat olmaya hazırlanan Khvicha Kvaratskhelia'nın yanı sıra Nuno Mendes ve teknik direktör Luis Enrique'nin Lyon maçı için açıkladığı takım listesine giren yedi takım arkadaşının da törende yer almayacağını açıkladı.

Ballon d'Or sahibi ve ödülü elinde tutmaya aday olan Ousmane Dembélé (29 yaşında), İngiltere başkentinde hazır bulunan tek Paris Saint-Germain temsilcisi olacak.

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