"Bir Hollandalı, Oranje'nin dramatik elenmesinden dolayı çok mutlu"

Mike Verweij, Danny Makkelie’nin Hollanda milli takımının elenmesinden çok memnun olduğunu öne sürüyor. Hakem, “otel odasında sevinçten yerlerde sürünmüş olmalı”.

Makkelie, bu Dünya Kupası’nda ABD ile Paraguay (4-1), Fas ile Haiti (4-2) ve Fransa ile İsveç (3-0) arasındaki maçları yönetti.

Hollandalı hakem bu maçlarda iyi bir izlenim bıraktı ve hâlâ Dünya Kupası finalini yönetmeyi umut ediyor. “FIFA nezdinde iyi bir konuma sahip,” diyor Verweij.

2014 Dünya Kupası’nda final maçını yönetmek üzere Hollandalı hakem Björn Kuipers seçilmişti, ancak Hollanda yarı finale yükseldiği için bu plan gerçekleşemedi.

Zira FIFA kuralları, hakemlerin kendi ülkeleriyle aynı grupta yer alan veya yer almış olan takımların maçlarını yönetemeyeceğini öngörüyor.

Şimdi Makkelie’nin Dünya Kupası finalini yönetme şansı var. “Şu ana kadar üç maçı iyi yönetti. Eğer bu performansını sürdürürse, final maçını yönetme şansı oldukça yüksek.”