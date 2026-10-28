2026 Ballon d'Or oylamasının resmi sonuçları ancak cumartesi günü açıklanacak olsa da pazartesi akşamından bu yana internette oy kullanma hakkına sahip jüri üyelerine ait olduğu öne sürülen oy pusulaları giderek daha fazla ortaya çıkıyor. Bunlar arasında Hırvat gazeteci Zdravko Reic'in oy pusulası da var.

Reic, oldukça şaşırtıcı tercihiyle dikkat çekti: Ödülün sahibi Kane, onun listesinde ilk beşe bile giremedi. Reic, İngiliz millî takım forvetini ancak altıncı sıraya koydu ve böylece ona mümkün olan 15 puanın yalnızca beşini verdi.

1992'den bu yana Ballon d'Or jürisinde yer alan Hırvat gazeteci, kendi değerlendirmesinde en iyi oyuncu olarak İspanyol dünya şampiyonu Rodri'yi seçti. Erling Haaland, Lionel Messi, Ferran Torres ve Kylian Mbappe ise sırasıyla ikinci ila beşinci sıralarda yer aldı.

Reic şimdi bu kararından pişman görünüyor. Hırvat haber sitesi Vecernji list'e verdiği röportajda, "Şimdi bunun bir hata olduğunu kabul etmeliyim. Kane'i bu kadar alt sıralara koymakla yanlış yaptığımı kabul etmeliyim" dedi.

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Tercihini, Dünya Kupası'ndaki performanslardan biraz fazla etkilenmesi ve turnuvada iyi oynayan futbolcuları, geride kalan sezonda kulüplerinde güçlü performans sergileyen oyunculardan daha yüksek değerlendirmesiyle açıkladı.

Rodri, orta sahanın dinamosu olarak İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde başrol oynarken Haaland, Messi ve Mbappe de millî takımlarında golcü kimlikleriyle öne çıktı. Ferran Torres ise Arjantin'e karşı finalde Furia Roja'nın galibiyet golünü attı. Bununla birlikte Kane de ABD, Kanada ve Meksika'daki turnuvada İngiltere'nin yarı finale uzanan yolculuğuna altı gol ve bir asistle katkı verdi.

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Diğer ülkelerin gazetecileri Harry Kane'i kaçıncı sıraya koydu?

Reic'in yanı sıra bazı gazetecilerin oy tercihleri de hayli ilginç. Örneğin Çekya'da, yine uzun yıllardır jüri üyesi olan Stanislav Hrabe, Kane'i yalnızca onuncu sıraya koydu (bir puan). İlk üç sırada Rodri, Mbappe ve Messi yer aldı.

Bayern forveti İtalya'da da ilk üçe giremedi; ilk üç sırayı Mbappe, Rodri ve Khvicha Kvaratskhelia aldı.

Buna rağmen Kane genel olarak güçlü bir sonuç elde etti. Özbekistan, Kosova ve Rusya'daki oy pusulalarında ilk sırada yer alan Kane, Ekvador ve Vietnam'da da ilk üçe girmeyi başardı.

Tüm oyların ayrıntılarıyla birlikte resmi sonuçların cumartesi günü France Football'un yeni sayısında yayımlanması bekleniyor. FIFA dünya sıralamasında ilk 100'de yer alan ülkelerden 100 gazetecinin oy kullanma hakkı vardı. Her ülkeyi France Football tarafından belirlenen bir muhabir temsil etti.