Bir hata, rüyayı sona erdirdi… Moslera, İspanya maçı devre arasında aldığı şaşırtıcı kararını açıkladı

Uruguay milli takımının kalecisi Fernando Muslera, 2026 Dünya Kupası grup aşamasından ülkesinin şok edici bir şekilde elenmesinin ardından, İspanya ile oynanan maçın devre arasında oyundan çıkmayı kendisinin istediğini itiraf ederek büyük bir sürpriz yarattı. Maç, Moslera'nın yaptığı feci bir hatanın ardından "La Celeste"nin 1-0 mağlubiyetiyle sona ermiş ve ülkesinin eleme turlarına yükselme hayalleri suya düşmüştü.

Deneyimli kaleci, elenmenin yükünü omuzlarına yükleyen zorlu bir gecenin ardından karışık bölgede basının karşısına çıkmaktan kaçınmadı. İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, gözyaşları içinde şunları söyledi: “Hiçbir zaman saklananlardan biri olmadım ve her zaman yüzleşmeye alışkındım. Futbol yüzünden bu kadar acı çekeceğimi hiç hayal etmemiştim, özellikle de en iyi formuma ulaşmak için harcadığım onca emek, yorgunluk ve hazırlıktan sonra.”

Muslera, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan hemen özür dilemeye özen gösterdiğini de sözlerine ekledi: “Maç biter bitmez soyunma odasında takım arkadaşlarımdan özür diledim. Şimdi de tüm Uruguay halkından kamuoyu önünde özür diliyorum, ancak özür dilemenin tek başına yeterli olmayacağını biliyorum.” Kaleci pozisyonunun acı yanlarına değinerek sözlerini şöyle tamamladı: “Bu pozisyon her zaman böyledir; bazen size çok şey verir, bazen de her şeyinizi alır.”

Öte yandan, Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, basın toplantısında Muslera’nın oyundan alınmasının taktiksel bir karar olmadığını, golün ardından psikolojik olarak çöken kalecinin kişisel talebi üzerine gerçekleştiğini vurguladı. Bielsa, kısa ve net bir şekilde şöyle dedi: “Muslera, devre arasına kadar oyundan alınmasını istedi ve ben de onun isteğine saygı göstermeye karar verdim.”

Uruguay'daki görevinin sona erdiğini resmen açıklayan deneyimli Arjantinli teknik direktör, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın tüm sorumluluğunu üstlenerek şöyle konuştu: “Turnuvadan elenmemiz tamamen teknik ekibimin sorumluluğundadır. Gazeteciler ve taraftarlar suçu bana atmak istiyorlar ve bu, benim yapmam gereken tek doğru şeydir.” Bielsa, mirasını değerlendiren açıklamasında şunları ekledi: “Bu grupta 7 puan toplamak için oynuyorduk, ancak sadece 2 puan alabildik. Buradaki görevim, Uruguay futboluna hiçbir iz bırakmamış olarak hatırlanacak.”

Hatırlanacağı üzere, 8. grupta Kap Verde Milli Takımı, lider İspanya’nın ardından ikinci sırada yer alarak tarihi bir şekilde Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı; Uruguay ve Suudi Arabistan ise sıralamanın en altında kalarak Dünya Kupası’na veda etti.