"Bir gün Feyenoord'un teknik direktörü olmak istiyorum"

Michiel Kramer, bir gün Feyenoord’un teknik direktörü olmayı umuyor. Geçen yaz futbolu bırakan Rotterdam ekibinin eski golcüsü, bunu pazartesi günü Rijnmond’un spor programında söyledi.

Sunucu Bart Nolles, Kramer’a “Feyenoord A Takımı’nın teknik direktörü olmak istiyorum” önermesini yöneltti. Eski santrfor, bu ifadeye gülerek “Evet” yanıtını verdi.

Eski Feyenoordlu daha sonra, gelecekte Feyenoord’un teknik direktörü olmasının ne kadar gerçekçi olduğu sorusuna değindi. “Bu başka bir soru. O zaman o önermeyi de değiştirmen gerekir.”

“Aynı şekilde bu 30 yıl sonra da olabilir. Ama Feyenoord her zaman benim kulübüm oldu. Ve şimdi teknik adamlık tarafına geçtiğime göre, Feyenoord da bir hayal”, dedi RKC Waalwijk A takımının ve 21 Yaş Altı ekibinin yardımcı antrenörü.

“Ama bu ancak 40 yıl sonra da olabilir. Önce şu lisansları alayım, sonra bakarız. Daha almam gereken üç lisans var.” Kramer, De Kuip’te kısa vadede göreve getirilmeyeceğini çok iyi biliyor.

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Kramer, oyuncu olarak 2015 ile 2018 yılları arasında Feyenoord ile sözleşmeliydi. Rotterdam ekibiyle lig şampiyonluğu ve Hollanda Kupası’nı kazandı.

Uzun boylu santrfor ayrıca Sparta Rotterdam, ADO Den Haag ve FC Volendam gibi takımlarda da forma giydi. Geçen yaz, 37 yaşında uzun kariyerine nokta koydu.