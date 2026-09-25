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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Bir gol ilk maçında: Elinekhina, formunu İttihad'dan Nijerya'ya taşıyor

G. Ilenikhena
Nijerya - Madagaskar
Nijerya
Madagaskar
Africa Cup of Nations Qualification
Al Ittihad
Premier Lig
Nijerya
Madagaskar
Suudi Arabistan

Genç forvet parlamaya devam etti

İttihad'ın forveti George Ilenikhena, içinde bulunduğumuz 2026-2027 sezonundaki parlak formunu sürdürdü ancak bu kez Nijerya Milli Takımı ile.

Ilenikhena, ilk resmi davetiyle Nijerya Milli Takımı formasını ilk kez giydi ve bugün cuma günü 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk haftasında Madagaskar karşısında alınan 2-1'lik galibiyette ilk 11'de yer aldı.

İttihad'ın forveti, ilk yarının uzatma dakikalarının ilk dakikasında ceza sahasının kenarından sol ayağıyla yaptığı vuruşla Nijerya'nın ilk golünü kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bu gol, 20 yaşındaki oyuncunun sezon başından bu yana İttihad ile yaşadığı çıkışı bir kez daha teyit etti. Kulübüyle çıktığı 9 maçta 6 gol atmayı başarırken 2 de asist yaptı.

Tüm bunlar, Ilenikhena'nın içinde bulunduğumuz sezonun başlamasından önce İttihad'dan ayrılmaya yakın olmasına rağmen gerçekleşti. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde bazı Avrupa kulüpleri oyuncunun hizmetlerinden yararlanmaya çalışmıştı.

Hatırlanacağı üzere Ilenikhena, geçtiğimiz ocak ayında Fransız ekibi Monaco'dan Cidde'ye geldiğinden bu yana İttihad ile 15 maça çıktı; bu maçlarda 6 gol atıp 2 asist yaptı.

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