Bir gecede 18 hayat kadınına 13.000 Sterlin harcayan Adriano, evlendikten 24 gün sonra boşandı

Brezilyalı efsane, yaşadığı sansasyonel olaylarla gündemden düşmüyor.

Brezilya ikonu Adriano, geçmişte bazı çılgın geceler geçirdi ve bir keresinde Fransız ekibi Le Havre'ye transferi iptal olunca kendisini teselli etmek için işçilere para dağıtmıştı.

Brezilyalı efsane, kız arkadaşı Micaela Mesquita ile tanıştıktan sonra playboy günlerini kesin olarak geride bırakmıştı.

Mesquita, Inter Milan'ın efsane oyuncusunun çılgın davranışlarının ehlileştirilmesi konusunda ona yardımcı oldu ve beraber güzel günler geçirerek kasım ayında evlendiler.

Her şey iyi gidiyordu ki Adriano'nun son vukuatı geldi...

Ne oldu?

Şu ana kadar birçok sansasyonel olay yaşayan Adriano, bir gecede 18 hayat kadınına 13.000 Sterlin harcadı ve bu durum, onu 24 gün evli kaldığı eşinden ayırdı.

Eski yıldız forvet, yaklaşmakta olan birlikteliklerini Instagram'da "Gelecekteki güzel eşimle beraberim" başlığıyla duyurmuştu.

Ancak Extra Globo'ya göre çift, evlendikten sadece 24 gün sonra hızlı bir şekilde boşandılar.

Brezilyalı eski oyuncunun, ailesini ve arkadaşlarını davet ettiği samimi bir yemeğin iptal edildiği belirtildi.

Brezilya maçından sonra olay başladı

İddialara göre Adriano, Brezilya'nın Dünya Kupası'nda İsviçre'ye karşı oynadığı maçı izlemeye gittiğinde eski sevgililer arasında gerginlik alevlendi.

Adriano, arkadaşlarıyla maçı izlemek için güney Brezilya'daki Penha'ya gitti ve iki gün sonra geri döndüğünde Mesquita ile büyük bir tartışma yaşadılar.

Yaşanan tartışma ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkmasıyla son buldu.

Ayrıca Mesquita, Adriano ile olan tüm fotoğrafları Instagram hesabından kaldırdı.

Bu ayrılık, Adriano'nun bir tıp öğrencisinden ayrıldıktan sonra bu yıl yaşadığı ikinci ayrılık olarak kayıtlara geçti.

Adriano, Ocak ayında 21 yaşındaki Ceu Oliveira ile birlikte oldu, ancak Mart ayında ilişkilerine son verdiler.

Brezilyalı efsane forvet, Oliveria'dan önce geçen yıl Laisa Lemos'la düzenli bir ilişki yaşıyordu.

Bu ayrılığından sonra Adriano, yeniden eski hovarda günlerine dönüş yapabilir, çünkü şu anda bu durum için her şey uygun görünüyor.