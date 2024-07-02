Bir garip olay: Fenerbahçe'nin En Nesyri transferinde beklenmeyen gelişme!

Fenerbahçe'nin transfer listesinin 1 numarasında yer alan yıldız golcü için sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

Mourinho’nun özellikle istediği Youssef En Nesyri’den gelecek güzel haberler beklenirken yönetim, sözleşmesinde son seneye giren Faslı forvet için Sevilla’ya 15 milyon Euro’luk bir teklif yapmıştı. 20 milyon Euro talep eden İspanyol ekibiyle pazarlıklar tüm hızıyla deva ediyor.

Bir garip olay?

27 yaşındaki forvetle görüşmeler devam ediyor. Süreç olumlu ilerliyor gibi gözükürken, En Nesyri’yle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fanatik'in derlemesine göre; West Ham United, 2022-23 sezonunun devre arasında yıldız futbolcuyu transfer etmek için Sevila ile 20 milyon Euro’ya el sıkışmıştı. İngiliz ekibi, En Nesyri’ye de istediği maaşı verme konusunda istekliydi.

‘Kendimi hiç rahat hissetmedim'

Ancak o dönem İngiliz ve İspanyol basınında yer alan haberlerde, 2015’te Mourinho’lu Chelsea ile denemelere çıkan golcü oyuncunun, Londra’nın yağışlı ve soğuk havasını sevmediği için West Ham’ın teklifini geri çevirip Sevilla’da kalma kararı aldığı yazılmıştı. En Nesyri, verdiği bir röportajda Chelsea macerası için, “Evet, 3 haftalığına Londra’daydım. Chelsea’ye imza atabilirdim. Gerçek şu ki hava benim için çok soğuktu ve kendimi hiç rahat hissetmedim” ifadelerini kullanmıştı.

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'İklim endişesi'

En Nesyri, o dönemde Chelsea yerine Malaga’yı tercih etmişti. 27 yaşındaki forvetin, Fenerbahçe’ye transferi konusunda da ‘iklim’ endişesi taşıdığı ve bu nedenle kararsız kaldığı öne sürüldü. En Nesyri’nin Suudi Arabistan’dan gelen tekliflerden birini kabul etmesi halinde bunun tek nedeninin para olmayacağı kaydedildi. Bu ilginç ‘iklim’ iddiası sonrası yıldız futbolcunun transferi konusunda neler yaşanacağı merak konusu...