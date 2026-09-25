Arjantin, gelecek çarşamba Messi sonrası dönemin ilk maçına çıkacak; 2022 dünya şampiyonu, hazırlık karşılaşmasında Bolivya ile karşı karşıya gelecek. Kaptanlık pazubendini ise başka bir hücum oyuncusu takmayacak.

Geçtiğimiz haftalarda da birçok medya kuruluşu, sekiz kez Dünyada Yılın Futbolcusu seçilen oyuncunun Inter Milan'dan ayrılmasının ve tecrübeli Nicolas Otamendi'nin (38, River Plate) emekliliğinin ardından görev için en güçlü adayın Cristian Romero olduğunu ortak şekilde bildirmişti. Dünya Kupası'nın ardından Tottenham Hotspur'dan Atletico Madrid'e geçen stoper, Dünya Kupası'nda zaten üçüncü kaptandı. Teknik direktör Lionel Scaloni, cuma günü düzenlenen basın toplantısında seçiminin "Cuti"den yana olduğunu doğruladı. Bu arada kaleci Emiliano Martinez'e de sürpriz ihtimal gözüyle bakılıyordu. Lautaro Martinez'in terfi ettirilebileceği yönünde de spekülasyonlar vardı. Forvet, kulübü Inter Milan'da da pazubendi takıyor.

Bu arada Messi'nin forma numarasını kimin devralacağı ise henüz netleşmiş değil. Ancak burada da belirgin bir eğilim ortaya çıkmış durumda. Birkaç hafta önce önce ESPN'in bildirdiği ve şimdi de The Athletic'in öğrendiğini aktardığı üzere, bu onur Como 1907'den Nico Paz'a verilecek. Orta saha oyuncusu yakın geçmişte Albiceleste formasıyla sadece aralıklı olarak görev almış ve Dünya Kupası'nda iki maçla yetinmek zorunda kalmış olsa da, 22 yaşındaki oyuncuya büyük bir gelecek biçiliyor.

2024 yazında Real Madrid'den ayrılmasının ardından Como Gölü kıyısında müthiş bir gelişim gösteren Paz, Serie A'da 13 gol ve 7 asistlik olağanüstü bir sezonu geride bıraktı. Devam eden sezonda ise altı maçın ardından hanesine şimdiden dört skor katkısı yazdırdı; bunların arasında Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı iki asist de bulunuyor. Arjantin formasıyla 11 maçta bir gol ve bir asist üretti.

Arjantin neden Lionel Messi'nin 10 numarasını yeniden vermek zorunda?

Bazı taraftarların 10 numaranın artık kimseye verilmemesi yönündeki beklentisi ise Arjantin tarafından karşılanamaz. FIFA kuralları, 1 ile 23 ya da 26 arasındaki herhangi bir numaranın dışarıda bırakılmasına açıkça izin vermiyor. Bu nedenle son olarak farklı oyuncuların dönüşümlü şekilde giymesi modeli de gündeme gelmişti. Diğer adaylar arasında, Liverpool'da da 10 numarayı giyen Alexis Mac Allister (27) ile Enzo Fernandez (25, Manchester City) gösteriliyor.

Bu arada Messi'nin milli takım kariyeri tamamen sona ermiş değil. 6 Ekim'de halk kahramanı, Buenos Aires'te Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçında resmi veda maçına çıkacak. Federasyon başkanı Claudio Tapia, X'te paylaştığı bir videoda La Pulga'nın Arjantin'in başkentinde "burada, Arjantin'de gerçekten hak ettiği vedayı yaşayacağını" söyledi.

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Brezilya: Neymar'ın 10 numarasını kim alacak?

Bu arada Brezilya'da da son ana kadar gelecekte 10 numaralı formayı kimin giyeceği ve böylece Dünya Kupası'nın ardından emekliye ayrılan Neymar'ın yerini kimin alacağı sorusu vardı.

Ancak karar çoktan verildi: Barcelona'dan Raphinha, Pele, Zico, Ronaldinho ve Kaka'nın izinden gidecek.



