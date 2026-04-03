Bir Faslı oyuncu yüzünden... CAF, Sudan'dan CAS'a başvurma tehdidi aldı

Sudanlı El Hilal kulübü, bugün Cuma akşamı yaptığı resmi açıklamada, Hamza El Mousawi'nin Fas ekibi Nahda Berkane ile Afrika Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta yer almasının "yasadışı" olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili adımlarını artıracağını duyurdu.

El Hilal, CAF Disiplin Komitesi'ne sert bir mektup gönderdi ve Sudan Futbol Federasyonu'nu bu gelişmelerden haberdar etti.

Sudan kulübünün avukatı Pedro, daha önce resmi mektuplara yanıt vermek için verdiği 48 saatlik sürenin, 4 resmi yazışmaya rağmen CAF'tan herhangi bir yanıt alınamadan dolduğunu söyledi.

Al-Hilal, anlaşmazlık çözülene kadar Nahda Berkane'nin CAF veya FIFA'ya bağlı herhangi bir turnuvaya katılımının dondurulmasını öngören acil önlemlerin alınmasını talep etti.

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Nahda Berkane'ye elenen Sudanlı kulüp, Afrika Futbol Konfederasyonu'na 3 Nisan (Cuma) günü sona erecek son bir şans tanıdığını, ardından resmi olarak CAS'a başvuracağını belirtti.

El Hilal, tıbbi testlerin Hamza El Moussaoui'nin yasaklanmış bir doping maddesi kullandığını kanıtladığını belirterek, oyuncunun Afrika Şampiyonası'ndaki gidiş-dönüş maçlarında yer almasının sonuçları doğrudan etkilediğini düşünüyor.

CAF'ın şu anda CAS'ta Senegal'in Afrika şampiyonluğu unvanının elinden alınarak Fas'a verilmesi üzerine Senegal tarafından açılan başka bir şikayetle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.