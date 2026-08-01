Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, kısa süre içinde sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmesi için sürdürülen müzakerelerin başarısız olması durumunda kraliyet kulübünün kendisini gözden çıkarmaya hazır olduğunu göstermesinin ardından, Real Madrid ile kariyerinde kritik bir dönemeçle karşı karşıya.

ESPN kanalına bilgi veren kaynaklar, Real Madrid yönetiminin oyuncunun sözleşmesini yenilemek için yaptığı son teklifi artırmama konusunda kesin bir tavır aldığını belirtti. Kaynaklar, nihai kararın artık oyuncunun kendi elinde olduğunu, ya sunulan teklifi kabul edeceğini ya da yeni bir adres arayacağını vurguladı.

26 yaşındaki Vinicius, sözleşmesinin sona ermesine yalnızca bir yıl kala, yeni sezon hazırlıklarına katılmak için önümüzdeki pazartesi günü Valdebebas antrenman tesisine dönüyor. Bu durum kulübü sınırlı seçeneklerle baş başa bırakıyor.

Kaynaklar, İngiliz ekibi Arsenal'in durumu yakından takip ettiğini ve Brezilyalı kanat oyuncusunun ayrılmaya karar vermesi halinde güçlü bir pazarlık konumunda olacağına inandığını ortaya koydu. Ancak oyuncuya yakın bir kaynak, Premier Lig şampiyonuyla herhangi bir doğrudan temasın bulunduğunu yalanladı.

İki taraf arasındaki müzakereler uzun aylardır çıkmaza girmiş durumda; Vinicius yeni bir sözleşme imzalamak için herhangi bir acele göstermezken, kulüp yönetimi ile oyuncunun temsilcileri arasında yeni bir toplantı için henüz tarih belirlenmedi.

Bu gelişmeler, Vinicius'un geçen sezon eski teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde açıkça sergilediği hoşnutsuzluk ortamında yaşanıyor. Özellikle Santiago Bernabeu sahasında oynanan El Clasico maçında oyundan alınmasının ardından ve üst üste ikinci sezonda da herhangi bir büyük kupa kazanılamamasıyla ortaya çıkan toplu hayal kırıklığı içinde bu tavır dikkat çekti.

2018 yılında Brezilya'dan gelerek kraliyet kulübüne katıldığından bu yana Vinicius, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birine dönüştü. İki Şampiyonlar Ligi finalinde gol kaydetti ve 2024 yılında Ballon d'Or ödülünde ikinci oldu.