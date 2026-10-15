Faslı yıldız Ayyoub Bouaddi, takımı Manchester City'nin Paris Saint-Germain karşısındaki maçının ikinci yarısında oyuna sonradan girdi ve olgunluğuyla, İngiliz ekibinin oyununa yaptığı katkıyla bir kez daha herkesi büyüledi.

Takımı çarşamba akşamı Etihad Stadyumu'nda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 4-2 kaybetmesine rağmen, genç orta saha oyuncusu City'nin güçlü dönüşünü somutlaştırdı ve turnuvanın ilk maçında Porto karşısında sergilediği muhteşem performansın ardından özel bir futbolcu olduğunu teyit etti.

Fransız "Foot Mercato" sitesi de Manchester City - Paris Saint-Germain maçının ikinci yarısında dikkat çekici bir görüntü ortaya koyan vaat dolu Faslı yıldızın performansını övgüyle karşıladı.

Site, oyuncunun performansı hakkında şu yorumu yaptı: "Ayyoub Bouaddi'nin Manchester City'nin oyununda köklü bir değişim yaratması için sadece birkaç dakika yeterli oldu. Takımının Paris Saint-Germain karşısındaki maçının ikinci yarısında, City üç gol geride durumdayken oyuna giren ve günler önce 19. yaş günü kutlayan genç orta saha oyuncusu, takımı 4-2 kaybetmesine rağmen dünya çapında bir performans sergiledi."

Site şöyle devam etti: "Enerjisi, teknik isabeti ve takımı yönlendirme kabiliyeti sayesinde Faslı millî oyuncu, genel olarak City'nin ikinci yarıdaki başkaldırısını somutlaştırdı. Eski Lille oyuncusu, Avrupa'nın en büyük maçlarında parlama kapasitesine halihazırda sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı."

Fransız site şunları ekledi: "Oyuna girdiği andan itibaren, hayal kırıklığı yaratan Rayan Cherki'nin yerine geçen Bouaddi, Manchester City orta sahasının ilk yarıda yoksun kaldığı enerjiyi ve kontrolü beraberinde getirdi. Daha hareketli hamleleri sayesinde Enzo Maresca'nın adamları topla oynarken akıcılıklarını yeniden kazandı ve Paris Saint-Germain savunmasını sarsmak için daha fazla seçeneğe kavuştu. Faslı orta saha oyuncusu kısa sürede, baskı altında topu koruyabilen ve ayrıca hücumda akıllı oynayan değerli bir bağlantı halkası olarak kendini kanıtladı."

Ayyoub Bouaddi'nin etkisi 75. dakikada, Erling Haaland'a kusursuz bir orta göndererek Norveçli forvetin maçtaki ikinci golünü atmasını sağladığında açıkça ortaya çıktı.

Bu son performans, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Porto karşısında gösterdiği vaat dolu yeteneği teyit ediyor. Zira turnuvada Manchester City formasıyla ilk kez ilk 11'de çıktığı o maçta Bouaddi, soğukkanlılığı, olgunluğu ve pas isabetiyle herkesi büyülemiş, İngiliz ekibi 2-0 kazanmıştı.

Genç Faslının performansı, özellikle teknik direktörü ve takım arkadaşlarından olmak üzere geniş bir övgü topladı. Paris Saint-Germain karşısında, hem de daha zor koşullarda, ilk çıkışının geçici bir parıltı olmadığını kanıtladı; yedek kulübesinde başlamasına karşın maçın gidişatını etkilemeyi ve potansiyelinin tamamını göstermeyi başardı.

Manchester City, üç gol geriye düştükten sonra Paris Saint-Germain karşısında büyük bir sürpriz yapmayı başaramamış olsa da Bouaddi'nin oyuna dahil olması, bu Avrupa gecesinde teknik direktör Enzo Maresca'nın oyununun kuşkusuz en öne çıkan güçlü yönlerinden biri olarak kalacak.

Faslı millî oyuncu (10 millî maç), "Foot Mercato" sitesinin yazı işleri ekibinden 10 üzerinden 7 puan aldı. Kusursuz bir performans sergiledi: ikili mücadelelerin yüzde 100'ünü kazandı, pas isabet oranı yüzde 93 oldu ve en önemlisi topu 8 kez geri kazandı (Vitinha ile birlikte maçtaki en yüksek bireysel rakam, ancak yalnızca 45 dakikada).

Site raporunu şu sözlerle tamamladı: "Bu yenilgi Manchester City'nin mevcut zayıf noktalarını ortaya koyuyor; ancak aynı zamanda, manşetlere çıkma işini henüz bitirmemiş vaat dolu bir yeteneğin yolculuğunda bir başka adımı da teşkil edebilir."



