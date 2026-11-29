Bayern Münih ve Almanya efsanesi Manuel Neuer, bu sezonun sonunda profesyonel futbolu bırakmayı planladığını doğruladı. Modern kaleciliğe yön veren deneyimli futbolcu, Allianz Arena'daki sözleşmesi mayısta sona erdiğinde kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

Reklam

Neuer yazın ayrılacağını doğruladı

Neuer'in 2026-27 sezonu sonunda futbolu bırakacağını açıklamasıyla Alman futbolunda köklü bir değişim yaşanacak. 40 yaşındaki kaleci, en üst düzeydeki kariyerini önümüzdeki yaz noktalama kararı aldı. Pazar günü bir taraftar derneğini ziyaret eden Bayern Münih kaptanı, niyetini açıkça ortaya koyarak kulübün en çok kupa kazanan isimlerinden biri için uzun bir vedanın başlangıcını işaret etti.

Geleceği hakkında açıkça konuşan Neuer, profesyonel futbolda geçirdiği yirmi yılı aşkın sürenin ardından sahalardan ayrılmaya zihnen hazır olduğunu anlattı. Florian Plettenberg'in aktardığı açıklamasında, "Bu yazdan sonra oynamaya devam etmeyeceğimi düşünüyorum. Şimdi kalan zamanımın tadını çıkarmaya çalışıyorum" dedi.

Deneyimli kaleci, bu kararı bir süredir düşündüğünü de söyledi. Geçen sezonun sonunda eldivenlerini çıkarıp hayatında yeni bir sayfa açmaya yüzde 85 oranında hazır hissettiğini belirtti.

Eşsiz bir miras

Neuer'in ayrılığı, 2011'de Schalke'den transfer olmasından bu yana ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olduğu Bavyera'da kupalarla dolu bir dönemi sona erdirecek. Bu süreçte Bayern'in ülke futboluna hükmetmesine ve birden fazla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olan Neuer, kulübün kimliğinin temel taşlarından biri hâline geldi.

Reklam Reklam

Mayısta futbolu bırakma kararı, EURO 2024'ün ardından millî takım kariyerini sonlandırmasından sonra geldi ve kariyerini planlı biçimde noktaladığını gösteriyor. Kaleci, sözleşmesi resmen sona ermeden önce profesyonel sporcu olarak geçireceği son ayların tadını çıkarmaya odaklanmış durumda.

Related Topics

Gelecek maçlar FCB DFB Kupası 14:45 BSC

Bu haber, taraftarlar mevkisinde devrim yaratan bir oyuncuya veda etmeye hazırlanırken sosyal medyada ve futbol camiasında bir övgü dalgası başlattı. Sahadaki 11. oyuncu gibi hareket edebilmesi, dünya çapındaki kurtarışları ve kaledeki etkileyici duruşuyla birlikte dünyanın dört bir yanındaki genç kaleciler için ölçüt hâline geldi. Mevcut sezon belirleyici aylarına girerken, tarihî kariyeri sona ermeden önce Bayern'i son bir kez daha kupalara taşımaya çalışan Neuer'in üzerindeki ilgi kaçınılmaz olarak artacak.

Bayern halef arayışında

Bu kadar önemli bir ismin ayrılığı artık kesinleşmişken Bayern Münih yetkilileri kaleci pozisyonunun geleceğini güvence altına almak için harekete geçti. Neuer çapındaki bir oyuncunun gidişi, hem sahadaki kalite hem de soyunma odasındaki liderlik açısından büyük bir boşluk yaratacak. Haberlere göre Bavyera ekibi, ayrılacak efsanenin yerini almasını istediği ismi belirledi.

Reklam

Yeni bir döneme geçiş başlasa da şu anki öncelik, devam eden sezon ve Neuer'in kariyerini başarıyla tamamlama hedefi. Bayern, Hamburg ile golsüz berabere kalmasının ardından Bundesliga puan tablosunda üçüncü sırada bulunuyor. Efsanevi kaleci, ayrılmadan önce koleksiyonuna yeni kupalar eklemek isteyecek.