Bir Danimarka masalı: Euro 92 şampiyonluğu

Bundan tam 29 yıl önce Danimarka filmlere konu olacak bir hikayeye imza atarak kupayı müzesine götürmüştü.

ÖZEL | Burak Özdemir @burakozdemr

Euro 2020'de yarı finale kadar yükselen Danimarka, Wembley'de İngiltere'yi mağlup etmiş olsa bir peri masalına daha imza atmış olacaktı. Mücadelenin 104. dakikasında futbol dünyasını ikiye bölen bir kararla İngilizler adını finale yazdırdı.

Bundan tam 29 yıl önce Danimarka filmlere konu olacak bir hikayeye imza atarak kupayı müzesine götürmüştü. İşte insanları futbola aşık eden hikayelerden biri...

Yugoslavya iç savaşı turnuvanın seyrini değiştirdi

İnsanoğlunun başına gelebilecek en kötü felaketlerden biri olan savaş, 1991 yılında Yugoslavya'da baş gösterdi. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ne bağlı ülkeler yaşanan iç savaştan dolayı birer birer bağımsızlıklarını ilan etti.

Bu iç savaş nedeniyle Yugoslavya, 1992'de İsveç'te düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamadı. Yugoslavya'nın yerine elemelerde aynı grupta yer alan ve ikinci sırada kalan Danimarka, şampiyonaya katılma hakkı kazandı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Danimarka Futbol Federasyonu oyuncularını hızlıca kampa alarak çok kısa bir süre içinde turnuvaya hazırlandı.

Grup 1'de yaşanan mucize

Turnuvanın birinci grubunda ev sahibi İsveç, Danimarka, Fransa ve İngiltere yer aldı. Fransa ve İngiltere grubun doğal favorileri olmasına rağmen bu iki takım üçüncü ve dördüncü olarak grup aşamasını geçemedi. İsveç ve Danimarka bir üst tura yükseldi.

Diğer grupta ise Hollanda ve Almanya bir üst tura adını yazdıran ülkeler oldu.

Yarı finalde rakip Hollanda

İkinci olarak bir üst tura yükselen Danimarka, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Rinus Michels'in takımıyla eşleşti.

Hollanda'nın o dönem kadrosunda, Van Breukelen, Ronald Koeman, Ruud Gullit, Rijkaard, Bergkamp, Marco van Basten gibi yıldızlar vardı. Karşılaşma öncesi tüm otoriteler Portakalları favori olarak gösteriyordu.

Karşılaşmanın beşinci dakikasında Henrik Larsen, Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi. 23. dakikada Bergkamp skora denge getirse de 33. dakikada Larsen'in attığı ikinci gol kırmızı - beyazlıların ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasını sağladı.

86. dakikada ise Rijkaard'ın attığı golle mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi. Uzatmalarda gol olmyınca penaltı atışlarına geçildi. Danimarka'nın bu atışlarda en güvendiği isimse tarihin en iyi kalecilerinden biri olan Peter Schmeichel'dı.

Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Danimarka bir mucizeyi gerçekleştirerek adını finale yazdırdı.

Yarı finalin diğer maçında ise Almanya, ev sahibi İsveç'i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Tarihe geçen şampiyon: Danimarka

Finalde Danimarka, Berti Vogts'un teknik direktörü olduğu ve kadrosunda Brehme, Sammer, Hassler, Klinsmann gibi yıldızları olan Almanya karşısına çıktı. Almanların sertliği karşısında sadece oyuna odaklanan Danimarka, 18. dakikada Faxe Jensen'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

78. dakikada Kim Vilfort'un attığı golle farkı ikiye çıkaran Danimarka emin adımlarla kupaya yürüyordu. Schmeichel'ın kalesinde devleştiği muhteşem maçta İsveçli hakem Bruno Galler'in düdüğüyle bir peri masalı gerçek oldu ve Danimarka kupayı kazanan taraf oldu.

Turnuva'nın en iyi takımı

Peter Schmeichel (Danimarka), Jocelyn Angloma (Fransa), Laurent Blanc (Fransa), Andreas Brehme (Almanya), Jürgen Kohler (Almanya), Brian Laudrup (Danimarka), Stefan Effenberg (Almanya), Thomas Hassler (Almanya), Ruud Gullit (Hollanda), Dennis Bergkamp (Hollanda), Marco van Basten (Hollanda)

Birbirinden güzel ve ilginç birçok hikayeye sahip olan futbol tarihinde Danimarka'nın kazandığı bu kupa şüphesiz ki ilk sıralarda yer alıyor.