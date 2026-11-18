Al Ahli'nin yıldızı, Roshn Ligi'nde ezeli rakip Al Nassr ile oynanacak klasik maça sayılı saatler kala sakatlığını atlattı.

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Al Ahli, önümüzdeki cuma günü Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta ezeli rakibi Al Nassr'ı Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda ağırlayacak.

Maça saatler kala Al Ahli'nin resmi hesabı, takımın bugün (çarşamba) yaptığı antrenmandan fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda sol bek Zakaria Hawsawi'nin çalışmalara normal şekilde katıldığı görüldü.

Hawsawi, yaklaşık bir buçuk aydır sakatlığı nedeniyle uzak kaldığı Al Ahli antrenmanlarına böylece ilk kez katılmış oldu.

Sol bek, geçtiğimiz eylül ve ekim aylarında Suudi Arabistan Milli Takımı ile Arap Körfez Kupası'nın 27. edisyonu "Körfez 27"de forma giyerken diz bağında ezilme yaşamıştı.

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25 yaşındaki oyuncu o günden bu yana Al Ahli formasıyla hiçbir maça çıkamadı. Hawsawi, Roshn Suudi Ligi'nde Al Fateh, Al Feiha, Al Khaleej ve Al Shabab, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te ise BAE ekibi Al Wasl ile Katar temsilcileri Al Gharafa ve Al Sadd karşılaşmalarında forma giyemedi.

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Hawsawi'nin dönüşü Al Ahli için önemli bir takviye olacak. Özellikle takımın Hollandalı teknik direktörü Marino Bosic, sakatlığından önce sol bek pozisyonunda ağırlıklı olarak ona güveniyordu.

Suudi bek, bu sezon tüm kulvarlarda Al Ahli formasıyla 8 maça çıktı ve bu maçlarda gol ya da asist kaydedemedi.

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Hawsawi'nin dönüşü, Al Ahli'de iki oyuncunun daha, Suudi kanat oyuncusu Saleh Abu Al-Shamat ile Ermeni orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan'ın forma giyemeyeceğinin kesinleştiği bir döneme denk geldi.

Spertsyan, 2 Kasım'da AFC Şampiyonlar Ligi Elite lig aşamasının 4. haftasında Al Ahli'nin Katar ekibi Al Sadd ile golsüz berabere kaldığı maçta adduktör kasında yırtık yaşamıştı.

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Bu sakatlık nedeniyle Ermeni oyuncu, mevcut milli arada UEFA Uluslar Ligi'nde Kıbrıs ve Letonya ile oynanan maçlarda ülkesinin milli takımında forma giyemedi. Spertsyan bu süreçte milli takımın sağlık ekibinin gözetiminde, Al Ahli sağlık ekibiyle koordineli olarak yoğun bir tedavi ve rehabilitasyon programı uyguladı.

İki sağlık ekibi, Spertsyan'ın sakatlığı nüksetmeden güvenli bir şekilde sahalara dönebilmesi için en iyi şekilde hazırlanması adına çalıştı. Ancak bunun Al Nassr ile oynanacak klasik maç öncesinde gerçekleşmesi mümkün olmadı.

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Saleh Abu Al-Shamat ise geçtiğimiz 12 Ekim'de Asya kupasının lig aşamasının 2. haftasında Al Ahli'nin BAE ekibi Al Wasl'ı 3-1 yendiği maçta omzundan sakatlanmıştı.

Bu sakatlık, genç kanat oyuncusunun Roshn Suudi Ligi'nde Al Feiha, Al Khaleej ve Al Shabab, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te ise Katar ekipleri Al Gharafa ve Al Sadd maçlarını kaçırmasına neden oldu.

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Abu Al-Shamat, Al Nassr ile oynanacak klasik maça yetişme umuduyla bir rehabilitasyon programı uyguladığı için mevcut milli arada Suudi Arabistan Milli Takımı'na da katılamadı. Ancak bu maça yetişmesi de mümkün olmadı.

Al Nassr ile oynanacak klasik maç, Al Ahli için ayrı bir önem taşıyor. Zira bu karşılaşma, takımın bu sezon Roshn Ligi şampiyonluk yarışına geri dönmesi açısından belirleyici olacak.

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Al Ahli, 7 galibiyet ve 4 yenilgiyle topladığı 21 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde 6. sırada bulunuyor ve liderlik koltuğunda oturan Al Hilal'in tam 9 puan gerisinde yer alıyor.

Al Nassr ise 28 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-laciverliler, Al Hilal'in 2 puan gerisinde bulunurken 2. sıradaki Al Qadsiah'ın ise yalnızca averajla gerisinde kalıyor.