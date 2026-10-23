Pek çok duygu ve anlam taşıyan bir jestle, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'ye 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü kazanması vesilesiyle dokunaklı bir mesaj gönderdi. Bu adım, son yıllarda iki adam arasında gerginleşen ilişkide bir dönüm noktası oluşturabilir.

Laporta, takımın eski yıldızının tarihi başarısını kutlamak amacıyla mesajını Katalanca olarak "X" platformundaki hesabı üzerinden paylaştı. Messi, ödülü tek başına kazanan ilk futbolcu oldu.

Laporta'nın mesajı: "Hayatının kulübü"

Barcelona Başkanı mesajında şöyle yazdı: "Leo, 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü kazanmandan dolayı seni tebrik ediyorum; bu, futbol ve kişisel başarılarına yönelik hak edilmiş bir takdirdir. Yeteninle, hayatının kulübü olan Barcelona Kulübü'nü daha büyük kılmaya katkıda bulundun; dün, bugün ve her zaman."

Laporta mesajını, ortak tarihi özetleyen bir cümleyle sonlandırdı: "Messi ve Barcelona, Barcelona ve Messi; tüm Barcelona taraftarlarının gurur duyduğu ortak bir başarı hikâyesi ve bunun için daim bir başarı diliyoruz."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Kulübün açıklaması: "Kopmaz bir bağ"

Laporta'nın mesajı, kulübün kendi kanalları üzerinden yayımladığı ve yine Katalanca olan resmi açıklamadan saatler sonra geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu, sahada ve saha dışında silinmez bir iz bırakan, mükemmelliğin, spora olan bağlılığın ve dayanışman sayesinde seni küresel bir futbol simgesi hâline getiren olağanüstü yeteneğine yönelik hak edilmiş bir takdirdir."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Başarılarla dolu bir kariyer; Barcelona Kulübü, hayatının ve tarihinin temel bir parçasıydı. Kulübün mirasının bir parçasını oluşturan kopmaz bir ilişki ve hâlâ onun bir parçası olman bizim için her zaman gurur kaynağı olmaya devam edecek."

La Masia'dan zafere

Laporta, "Teledeporte" kanalına verdiği demeçte, efsaneyi yaratan ilişkinin köklerini bir kez daha anarak şunları söyledi: "La Masia, futbolu anlama yöntemimiz ve Barcelona'nın Messi'ye duyduğu güven, onun kariyerinde belirleyici etkenlerdi. Eşsiz bir oyuncu ile yeteneğine tam anlamıyla uygun bir futbol kimliğine sahip bir kulüp arasında bir ilişki oluştu. Bu mükemmel bir dayanışmaydı ve onun başlangıçlarını hatırladığımızda son derece muhteşem bir şey."

Kulüp ve başkanından gelen bu ikili jest, özel bir önem taşıyor; zira Arjantinli'nin 2021 yazında ayrılışından bu yana Laporta ile Messi arasındaki ilişkinin hâlâ gerginlik yaşadığı bir dönemde geliyor. Bu da Asturias Prensesi Ödülü'nün, efsane ile hayatının kulübü arasında yeni bir sayfa ve sıcaklığın geri dönüşü için bir başlangıç olup olmayacağı sorularını gündeme getiriyor.



