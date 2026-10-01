Bir aylık yokluğun ardından: Theo Hernandez Al-Ittihad derbisinde oynayacak mı?

Basın raporları, Hilal'in Fransız bek oyuncusu Theo Hernandez'in, Suudi Roshn Ligi'nde Al-Ittihad'a karşı oynanacak gelecek klasiko maçına katılma durumuna ilişkin bilgileri ortaya koydu.

Hilal, 10 Ekim'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda Al-Ittihad'ı konuk edecek; karşılaşma Roshn Ligi'nin sekizinci haftasının zirve maçı olacak.

Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesi, Theo Hernandez'in mevcut dönemde tabi tutulduğu rehabilitasyon programının son aşamasını bitirmeye yaklaştıktan sonra, Hilal kulübünün takım antrenmanlarına katılmaya yaklaştığını belirtti.

Fransız bek, geçen eylül ayının başında, Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında Al-Ahli karşısında alınan 3-0'lık galibiyet sırasında adduktor kasından sakatlanmış ve o tarihten bu yana başkent takımından uzak kalmıştı.

Gazete, Theo'nun klasikoda oynama ihtimalinin oldukça yüksek hale geldiğini, bu konunun ise önümüzdeki dönemde takım antrenmanlarına dönmesinin ardından netleşeceğini açıkladı.

Eski Milan oyuncusu, bu sezonun başından bu yana Hilal ile yalnızca 4 maçta forma giydi; bu maçlarda tek gol kaydederken herhangi bir asist yapamadı.

Hilal, Al-Ittihad klasikosuna zirveyi korumasını sağlayacak yeni bir galibiyet peşinde çıkıyor; zira 18 puanla puan cetvelinin lideri durumunda ve ikinci sıradaki "Al-Ameed"in yalnızca bir puan önünde yer alıyor.