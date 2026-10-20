Paris Saint-Germain, Barcelona ile oynayacağı merakla beklenen karşılaşmaya Şampiyonlar Ligi tarihindeki katılımlarına dair bir rekoru eşitlemenin eşiğinde girecek. Zira turnuvadaki yenilgisiz maç serisini sürdüren Fransız ekibi, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarına uzanan bir başarıyı yinelemeye yalnızca bir adım uzaklıkta bulunuyor.

Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" istatistiklerine göre, Fransız takımı Ocak 2026'da Sporting Lizbon'a 2-1 yenildiğinden bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki son 12 maçında mağlubiyet yaşamadı ve bu süreçte 8 galibiyet ile 4 beraberlik elde etti.

Manchester City karşısında aldığı son 4-2'lik galibiyet, takımı kulüp tarihindeki en iyi serisini eşitlemeye yaklaştırdı; söz konusu seri 13 maçlık yenilgisiz bir zincire uzanıyor.

Ancak Barcelona sınavı, kupanın sahibini bu rakama ulaşmaktan alıkoyabilir. Üstelik bu, Parisli ekip için çifte önem taşıyan bir karşılaşma; zira mesele yalnızca olumlu sonuçlarını sürdürmekle ilgili değil, aynı zamanda on yılı aşkın süredir yinelenmeyen bir başarının kapısından kulüp kayıtlarına girme fırsatıyla da ilgili.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Paris Saint-Germain'in seriyi sürdürmek için ek motivasyonları da mevcut; geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takım, ardından kıtasal arenadaki güçlü sonuçlarını sürdürdü.

Ayrıca takım, son dönemde büyük karşılaşmalara belirgin bir hücum özgüveniyle çıkmaya alıştı. Bu da Barcelona maçını, kendi adına büyük hedefleri olan bir rakip karşısında takımın momentumunu koruma kabiliyeti için gerçek bir sınav hâline getiriyor.

Öte yandan Barcelona, Paris'in serisini durdurmanın yalnızca moral açısından bir galibiyet olmayacağının; aynı zamanda rakibini tarihi bir rakamı eşitlemekten mahrum bırakma ve turnuvadaki diğer rakiplere erken bir mesaj gönderme fırsatı da olacağının farkında olarak karşılaşmaya çıkacak.