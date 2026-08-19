Sky'ın haberine göre Galatasaray, Boşnak oyuncuyu santrfor pozisyonu için mutlak birinci hedef olarak belirledi ve VfB'ye resmi teklifini iletti. Ancak bu teklifin yalnızca 15 milyon euro olduğu belirtiliyor. Bu rakamın, Fabian Wohlgemuth yönetimindeki Svabyalılar için çok yetersiz kalacağı düşünülüyor.

Stuttgart ekibi, Demirovic'i FC Augsburg'dan koparmak için sadece iki yıl önce 28 yaşındaki oyuncuya 23 milyon euro ödemişti. O günden bu yana piyasa değerinin pek düşmüş olması beklenmiyor.

İlk sezonunu 43 resmi maçta attığı 16 golle tamamladı; hem de hücum hattında Nick Woltemade ve Deniz Undav ile yaşanan büyük rekabete rağmen. Geçen sezon ise sadece 37 maçta 15 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Uzun süren bir ayak sakatlığı, ekim ortasından yıl sonuna kadar onu sahalardan uzak bıraktı.

Demirovic, Pejcinovic transferini memnuniyetle karşıladı ve VfB Stuttgart'ta kalmak istiyor

VfB, santrfor hattını artık VfL Wolfsburg'dan Dzenan Pejcinovic ile dikkat çekici ve maliyetli şekilde güçlendirdiği için, son dönemde Demirovic'in etrafındaki ayrılık iddiaları da arttı. Oyuncu, diğerlerinin yanı sıra Eintracht Frankfurt ya da Leeds United'a transferle anıldı.

Fenerbahçe'nin de Demirovic ile ilgilendiği öne sürülmüş, bunun üzerine kulüp net bir yalanlama yayımlamıştı. Teknik direktör Sebastian Hoeneß de o dönemde, temmuz sonunda buna son derece alınmış bir şekilde tepki göstermişti. 44 yaşındaki teknik adam, Bild'e yaptığı açıklamada, "Yazılan bazı şeyler beni şaşırttı ve açıkçası öfkelendirdi" dedi. "Benim hedefim, VfB'de her zaman en iyi oyunculara sahip olmak ve Medo da bizim en iyi oyuncularımızdan biri."

Demirovic de benzer açıklamaları, Pejcinovic transferi resmiyet kazanmadan önce yapmış ve yeni rekabet ortamıyla yüzleşmek, Stuttgart'ta kalmak istediğini söylemişti. Demirovic, yeni rakibiyle ilgili olarak, "Gelebilir, başımızın üstünde yeri var" derken, kendi geleceğine dair planları için de şunları ekledi: "Takıma yardım etmek, gol atmak, mümkün olduğunca çok gol atmak ve ilerlemeye devam edip başarılı bir sezon geçirmek istiyorum."

VfB ile önümüzdeki Şampiyonlar Ligi sezonu için de özel bir heyecan duyduğunu dile getirdi ve özellikle istediği bir kura olduğunu söyledi. Demirovic, "Umarım bir İngiliz takımıyla eşleşiriz. Bu harika olur. Arsenal'e karşı oynamayı çok isterim. Emirates Stadyumu'nda" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Victor Osimhen konusunda endişelenmek zorunda kalabilir

Bunlar ayrılık düşüncesi gibi gelmiyordu. Kulübün de Demirovic ile yola devam etmeyi planladığı, ancak Sky'a göre oyuncunun kesinlikle satılamaz olmadığı belirtiliyor. Galatasaray'ın, Dünya Kupası oyuncusunu VfB'dekinden çok daha yüksek bir net maaşla cezbettiği ve Demirovic'e üç ila dört yıllık sözleşme sunduğu ifade ediliyor.

Eski Bayern yıldızı Leroy Sane ile eski Almanya Milli Takımı kaptanı İlkay Gündoğan'ın da formasını giydiği Türk devi, ezeli rakibi Fenerbahçe gibi yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı. Fener açılış maçını 1-2 kaybederken, Gala ise yeni yükselen Corum karşısında 20 dakika boyunca sayısal üstünlükle oynamasına rağmen sonunda ancak dramatik bir son dakika beraberliği alabildi.

Süperstar Victor Osimhen önce Galatasaray'ı öne geçirdi, ardından büyük sürpriz peşindeki rakip iki dakika içinde iki gol buldu. Sonrasında ise Gala'ya en azından 90. dakikada bir puanı kazandıran isim yine Osimhen oldu. Nijeryalı yıldız, iki yıldır Türk devinin formasını giyiyor ve 75 resmi maçta attığı 61 golle Galatasaray'a iki şampiyonluk ve bir kupa zaferi getirdi. Bir halk kahramanı gibi seviliyor, ancak görünen o ki 27 yaşındaki oyuncu bu yaz kulübe yine de sırtını dönebilir.

Telegraph'a göre Arsenal, olası bir Osimhen transferi seçeneğini değerlendiriyor. Zaten Suudi Arabistan'dan da uzun süredir ilgi var; orada Al-Hilal'in pusuda beklediği belirtiliyor. Gala'nın Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri ile de ilgilendiği öne sürüldüğü için, Gunners ile bağlantı son dönemde daha da güçlendi.

Muhtemelen Osimhen hakkındaki söylentilerin dinmemesi nedeniyle Demirovic şimdi Galatasaray'ın odağına girmiş durumda.