Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Gürcü yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ dizinde yaşadığı sakatlığın tedavisi için başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Bu gelişme, artık rehabilitasyon sürecine başlamaya hazırlanan oyuncunun tedavi sürecinin seyri konusunda takım taraftarlarına bir nebze rahatlama sağladı.

Paris ekibi, internet sitesinde yayımladığı resmi açıklamada, Kvaratskhelia'nın sağ dizinin ön çapraz bağındaki yırtığın tedavisi için Katar'ın başkenti Doha'daki Aspetar Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirtti.





Paris Saint-Germain, oyuncunun önümüzdeki dönemde rehabilitasyon programına başlayacağını ve bunun sakatlıktan tam olarak iyileşme yolculuğunu tamamlamaya zemin hazırlayacağını ekledi.

Açıklama, Gürcü oyuncunun geçirdiği cerrahi müdahalenin başarılı olduğunu teyit etti. Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında kazanılan 4-2'lik maçta dizinde ağır bir sakatlık yaşamış ve bu sakatlık, ön çapraz bağ yırtığının tedavisi için tıbbi müdahale gerektirmişti.

Bu tür sakatlıklar, genellikle uzun bir tedavi ve rehabilitasyon süreci gerektiren sakatlıklardan biri olarak kabul ediliyor ve sürenin uzunluğu sakatlığın niteliğine ve oyuncunun tedavi programına verdiği yanıtın gelişimine göre değişiyor.

Fransız ekibi açıklamasında, Kvaratskhelia'nın beklenen sakatlık süresini açıklamadı; ayrıca antrenmanlara ya da maçlara dönüşü için muhtemel bir tarih de belirtmedi, yalnızca ameliyatın başarılı geçtiğini ve rehabilitasyon sürecinin başladığını duyurmakla yetindi.

Kvaratskhelia'nın önümüzdeki dönemde, iyileşme aşamaları ilerledikçe sürekli bir tıbbi takibe tabi tutulması bekleniyor. Sahalara dönüş adımları ise fiziksel durumunun gelişimine ve tedaviye verdiği yanıta göre belirlenecek.

Paris Saint-Germain, oyuncunun tıbbi durumunun elverdiği en kısa sürede takımla birlikte sahaya dönebilmesi için iyileşme sürecinin iyi bir şekilde ilerlemesini umut ediyor; ancak rehabilitasyon aşamaları tamamlanmadan hazır hale gelmesinde aceleci davranılmayacak.